Danimarka'da oturma izni verilmeyen Türk anne cezaevine konuldu

2010 yılından beri oturma izni almak için başvuruda bulunan ve başvurularına ret yanıtı verilen Şükran Demirtaş’a evli olduğu Mehmet Demirtaş’la olan birlikteliğinin Danimarka’ya toplam bağlılığı bakımından yeterli olmadığı gerekçesiyle oturma izni verilmiyor. 1994 yılında eşi Mehmet Bech (Demirtaş) ile Türkiye’de tanışan ve 1995 yılında evlenen Şükran Demirtaş 1994 ve 1999 yılları arasında birlikte Türkiye’de yaşadı. Türkiye’de kaldıkları süre içinde Özgür ve Okan adlarında iki çocukları doğan Demirtaş çifti 1999 yılında boşandı. Boşanmalarının ardından Mehmet Bech (Demirtaş) Danimarka vatandaşı biri ile başka bir evlilik gerçekleştirdi ve Danimarka’ya yerleşti. Şükran Demirtaş, eski eşi Mehmet Demirtaş’ın Danimarkalı eşinden 2005 yılında boşanmasının ardından 2006 yılında Mehmet Demirtaş’la yeniden evlendi ve 2008 yılında çiftin 3’üncü çocuğu Gürkan Demirtaş dünyaya geldi.

Demirtaş çiftinin en küçük oğlunun, “Annem sınır dışı edilmesin yazılı” bir dövizle çekilmiş fotoğrafı ile sosyal medyada imza kampanyası başlatıldı. Şükran Demirtaş’ın ortanca oğlu Okan Demirtaş, Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımıza, Türk büyükelçilik ve devlet yetkililerine seslenerek kendilerine destek ve yardımcı olunmasını istedi.

Yabancılar müdürlüğünün başvurusu üzerine polis zoruyla zorla sınır dışı edilmesi söz konusu olmadan önce saklanmasın veya sınır dışı eylemi kolaylıkla gerçekleşsin diye Şükran Demirtaş 3 Ekim günü polis tarafından evinden alındı ve cezaevine konuldu.

Okan Demirtaş, annesi Şükran Demirtaş’ın kendisini cezaevine götürmek için evlerine gelen polis tarafından devamlı hakaret ve aşağılamalara maruz kaldığını söylediğini aktararak Şükran Demirtaş’a “İstersek tüm aileni bile sınır dışı ederiz” diyerek tehditte bulunduklarını söylediğini anlattı.

Sadi Tekelioğlu



