Son günlerde giderek yoğunlaşan sığınmacıların umut yolculuğu çabaları, gündüz saatlerinde de görülmeye başlandı. Çeşme'nin Dalyan Mahallesi'nde, Uç Burun açığındaki Alev Adası yakınlarında, saat 13.50'de bir şişme bot içindeki sığınmacıları belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale ederek şişme botu durdurdu. Şişme bottaki 40 Suriye uyruklu sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi.

Çeşme iskelesinde Sahil Güvenlik ekipleri ve Uluslararası Göç İdaresi temsilcileri, sığınmacıların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Sığınmacıların içindeki bir Suriyeli kadın, basın mensuplarını görünce, 5 çocuğunun Danimarka'da olduğunu söyleyerek, çocuklarına kavuşmak için yalvarması yürekleri yaraladı. Suriyeli kadının içler acısı hali, çocuklarına kavuşma çabası ve çaresizliği sığınmacı sorununun insanlık dramına dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, yakalanan sığınmacılar arasında daha önce yakalanarak İl Göç İdaresi'ne gönderilen sığınmacıların olması dikkatleri çekti.

Çeşme iskelesindeki sığınmacıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

İsa Atagöz

İZMİR