Danimarkalı 5 kadın Müslüman oldu

Danimarka’nın Kopenhag kentindeki Holbaek kasabasında yaşayan, Stine Yoon Hansen, Melinda Jakobsen, Michaella Godthaab Christensen, Tatiana Rydberg ve Cathrine Brahtz adındaki 5 kadın İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. Din görevlisi Taha Dursun ile birlikte Danimarka Türk Diyanet Vakfını ziyaret eden kadınlar, ihtida belgesi için fotoğraf talebine, herkesi şaşırtan bir istekle cevap verdi. Danimarkalı kadınlar, "lütfen resmimizi başörtülü çekin" şeklinde talepte bulundu. İslamiyet’i yeni kabul eden kadınlar, bu taleplerinin gerekçesini ise, "İlerleyen günlerde tesettüre girmeyi planlıyoruz. Bu yüzden fotoğraflarımızın da öyle olmasını istiyoruz" diyerek açıkladı. Bu isteklerini geri çevirmeyen Vakıf görevlileri gençlere ipek eşarp hediye etti. Merasim sonunda ihtida belgelerini Din Hizmetleri Müşaviri V. Hüseyin Gültekin ve Holbaek Din Görevlisi Taha Dursun'un elinden alan kadınlara, Danca Kur'an Meali, "Dualarımı Öğreniyorum" ve "İslam'da Namaz" adlı kitaplardan oluşan bir set hediye edildi.



Sadi Tekelioğlu

