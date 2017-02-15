Kopenhag yakınlarındaki Bröndby Strand semtinde, göçmen nüfus oranının etnik Danimarkalı nüfusundan yüksek olduğunu öne süren parti, bölgede yaşayan göçmenlerin posta kutularına tek yön uçak bileti şeklinde tasarlanmış broşürler bırakmaya başladı.

Üzerinde, "Bröndby Strand'da yaşayan yabancılara" şeklinde hitap bulunan kağıt parçasının en alt kısmında arka plana bir Türk bayrağı yerleştirilmiş. Kalkış noktası olarak ise Kopenhag Havalimanı'nın adı yazarken, gidilecek istikamet ise Langtbortistan ve bilet türü olarak da sadece gidiş yazılmış. Biletin üzerinde ayrıca Arapça bir metin de bulunuyor.

Parti yetkilileri etnik Danimarkalıların posta kutularına bırakılmak üzere hayali bir çek hazırlayarak dağıtmaya başladı. 16 Milyar Kron tutarında çekteki meblağ ise Danimarkalıların yabancıları ülkelerine gönderirse, tasarruf edeceği sözde miktarı belirtiyor.

Parti, İslam düşmanı tutumu ile tanınıyor ve Danimarka'nın yabancılardan tamamen temizlenmesi gerektiğini savunuyor.

Sadi Tekelioğlu

