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Danimarkalı kadın imamın babası da Trump'ın yasağına takıldı

Danimarka’daki kadın camisinin kurulmasına öncülük edenlerden biri olan kadın imam Sherin Khankan "Babam Suriye vatandaşı, şuan kızını ve torunlarını ziyaret etmek için Amerika’ya giremiyor. Aslında Trump’ı İslamafobi için bir metafor gibi düşünebiliriz" dedi.

Danimarkalı kadın imamın babası da Trumpın yasağına takıldı

04 Şubat 2017 17:12

Danimarka’nın Kopenhag kentindeki kadın camisinin kurulmasına öncülük edenlerden olan kadın imam Sherin Khankan ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşının ABD’ye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasını değerlendirdi. Şişli Belediyesi ile İngiltere Büyükelçiliğinin işbirliğinde hayata geçirilen 'Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Konferansı'na katılmak üzere İstanbul’a gelen Khankan, konuşmasında insan haklarının ülke farkı gözetilmeden korunması gerektiğine dikkat çekerken ABD’de Trump'ın onaylamasıyla uygulanmaya başlayan yasağı da eleştirdi. Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen’den gelen vatandaşların ABD’ye girişini yasaklayan kararnameyle kendi ailesinin de mağdur olduğunu belirten Khankan, son dönemlerde Fransa’da kapatılan camiler hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Benim babam şuan kızını ve torunlarını ziyaret etmek için Amerika’ya giremiyor"
Danimarka’da kadın camisinin kurulmasına öncülük edenlerden biri olan kadın imam Sherin Khankan ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkenin vatandaşının ülkeye girişini yasaklayan kararnamesiyle ilgili, "Trump’un seçilişi aslında birçok açıdan ve birçok düzeyde çok trajik bir şey. Mesela ben Suriye ve Fin karışımı bir insanım. Babam Suriye vatandaşı, kız kardeşim ailesiyle San Francisco’da oturuyor. Benim babam şuan kızını ve torunlarını ziyaret etmek için Amerika’ya giremiyor. Aslında Trump’ı İslamafobi için bir metafor, bir mecaz gibi düşünebiliriz. Şu çok önemli biz asla Trump’a bir meşruiyet vermemeliyiz ve onun uygulamalarına çünkü eğer Trump ve onun uygulamaları meşruiyet kazanırsa dünyanın diğer ülkelerindeki liderlere bir güç verecektir, onların aynı şeyi yapmaları için bu bir teşvik olacaktır. Ben şuna inanıyorum dünyada iki tip lider vardır. Bunlardan bir tanesi köprüler, bir diğeri ise duvarlar inşa ederler" dedi.

"Fransa’da laiklik dinsizlik olarak yorumlanıyor"
Fransa’da kapatılmaya başlayan camiler hakkında açıklamalarda bulunan kadın imam Khankan, "Fransa’da laiklik dinsizlik olarak yorumlanıyor, durumun oradaki algısı bu. Halbuki bir yerde politika ve dini uyumlu şekilde koordine etmenin yolları aranmalı bugünkü dünyada, Fransa’daki durum İslamafobi’yi yansıtıyor" diye konuştu.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa 

 


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