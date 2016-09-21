Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Danimarka'nın Türk asıllı pop yıldızı Haymanalı çıktı

Danimarka'nın Türk asıllı pop yıldızı Haymanalı çıktı

Danimarka'da 125 hafta boyunca müzik listelerinde ilk 40’ta kalmayı başaran R&B ve pop müziği sanatçısı Burhan G.'nin Ankara'nın Haymana ilçesinden olduğu ortaya çıktı.

Danimarkanın Türk asıllı pop yıldızı Haymanalı çıktı

21 Eylül 2016 09:59

Asıl adı Burhan Genç Koç olan R&B ve pop müziği sanatçısı Burhan G., Danimarka'yı sallamaya devam ediyor. 12 yıl önce Danimarka'da müzik hayatına giren Burhan G., Haymana’dan Danimarka’ya göç eden bir ailenin çocuğu. 6 yıl önce yaptığı 'Mest Ondt’ adlı şarkısıyla 2010 yılında yıldızı parlayan şarkıcının o yıl çıkardığı kendi adını taşıyan üçüncü albümü 2 numaraya kadar yükseldi. Albümüyle 4 platin ödülü kazanan şarkıcı, tam 125 hafta boyunca Danimarka’nın resmi albüm listesinde ilk 40’ta kalmayı başardı. 2013’ün sonlarında yayınladığı ‘Din For Evigt’ adlı dördüncü albümüyle bu kez ilk defa albüm listesinde 1 numaraya yükselen Burhan G., şuanda Avrupa'nın her bölgesinde binlerce insana konser vermeye devam ediyor.
Danimarka'nın magazin gündeminden düşmeyen Burhan G., İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Danimarka'daki kariyerini anlatan Burhan G., "Açıkçası şunu söylemeliyim ki ailem Ankara'nın Haymana ilçesinden 70'li yıllarda Danimarka'ya gelmiş. Sene 1983 yılında da Danimarka'da ben doğdum. 93 yılından itibaren müziğe ilgim fazla olmasından dolayı ailem beni müzik okuluna gönderdi. O günden beri müzik hayatımda bir parça oldu diyebilirim" ddei.

"Türkiye benim için çok farklı"
Ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini ve hiçbir zaman aslını inkar etmediğini belirten Burhan G., "Aslında şunu anlatmakta yarar var. Ankara, Haymana ve Polatlı benim çocukluğumun en önemli kısmını oluşturuyor. Örneğin Haymana'ya her sene izne çıktığımızda gelirdik. Kaplıcası ve hemen her yerini iyi bilirim. Burada bile her zaman ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Haymana'da birçok arkadaşım var. Haymana ve Türkiye benim için çok farklı, bunu hemşehrilerimin böyle bilmesini isterim" ifadesini kullandı.

"Benim ülkemin insanı işte bu dedim"
FETÖ'cu hainlerin darbe girişimiyle ilgili de konuşan Burhan G, "15 Temmuz gecesi bende korku dolu gözlerle ülkemdeki olayları takip ediyordum. Ve halkın sokağa çıkarak darbeye dur demesi, hele ki o tankın üzerine çıkması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sonrası benim ülkemin insanı işte bu dedim. Bu vesile ile demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Türkçe bir albüm ve konser vermek isterim"
"Türkçe pop müziğinde bir şeyler üretmek gibi bir çalışmam var” diyen Burhan G., şöyle devam etti:
"Burada en önemli şey doğru prodüktör ve bestecilerle çalışmak. Güvenebileceğim müzisyenlerle karşılaştığım an Türkçe bir çalışma yayınlayacağım. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Öte yandan Türkiye'de kendi ülkemde bir konser vermekte benim gurur duyacağım bir şeydir."  

Hamza Kabasakal
 

Etiketler: Danimarka, Haymana


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!