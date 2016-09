Asıl adı Burhan Genç Koç olan R&B ve pop müziği sanatçısı Burhan G., Danimarka'yı sallamaya devam ediyor. 12 yıl önce Danimarka'da müzik hayatına giren Burhan G., Haymana’dan Danimarka’ya göç eden bir ailenin çocuğu. 6 yıl önce yaptığı 'Mest Ondt’ adlı şarkısıyla 2010 yılında yıldızı parlayan şarkıcının o yıl çıkardığı kendi adını taşıyan üçüncü albümü 2 numaraya kadar yükseldi. Albümüyle 4 platin ödülü kazanan şarkıcı, tam 125 hafta boyunca Danimarka’nın resmi albüm listesinde ilk 40’ta kalmayı başardı. 2013’ün sonlarında yayınladığı ‘Din For Evigt’ adlı dördüncü albümüyle bu kez ilk defa albüm listesinde 1 numaraya yükselen Burhan G., şuanda Avrupa'nın her bölgesinde binlerce insana konser vermeye devam ediyor.

Danimarka'nın magazin gündeminden düşmeyen Burhan G., İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Danimarka'daki kariyerini anlatan Burhan G., "Açıkçası şunu söylemeliyim ki ailem Ankara'nın Haymana ilçesinden 70'li yıllarda Danimarka'ya gelmiş. Sene 1983 yılında da Danimarka'da ben doğdum. 93 yılından itibaren müziğe ilgim fazla olmasından dolayı ailem beni müzik okuluna gönderdi. O günden beri müzik hayatımda bir parça oldu diyebilirim" ddei.

"Türkiye benim için çok farklı"

Ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini ve hiçbir zaman aslını inkar etmediğini belirten Burhan G., "Aslında şunu anlatmakta yarar var. Ankara, Haymana ve Polatlı benim çocukluğumun en önemli kısmını oluşturuyor. Örneğin Haymana'ya her sene izne çıktığımızda gelirdik. Kaplıcası ve hemen her yerini iyi bilirim. Burada bile her zaman ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Haymana'da birçok arkadaşım var. Haymana ve Türkiye benim için çok farklı, bunu hemşehrilerimin böyle bilmesini isterim" ifadesini kullandı.

"Benim ülkemin insanı işte bu dedim"

FETÖ'cu hainlerin darbe girişimiyle ilgili de konuşan Burhan G, "15 Temmuz gecesi bende korku dolu gözlerle ülkemdeki olayları takip ediyordum. Ve halkın sokağa çıkarak darbeye dur demesi, hele ki o tankın üzerine çıkması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sonrası benim ülkemin insanı işte bu dedim. Bu vesile ile demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Türkçe bir albüm ve konser vermek isterim"

"Türkçe pop müziğinde bir şeyler üretmek gibi bir çalışmam var” diyen Burhan G., şöyle devam etti:

"Burada en önemli şey doğru prodüktör ve bestecilerle çalışmak. Güvenebileceğim müzisyenlerle karşılaştığım an Türkçe bir çalışma yayınlayacağım. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Öte yandan Türkiye'de kendi ülkemde bir konser vermekte benim gurur duyacağım bir şeydir."

Hamza Kabasakal