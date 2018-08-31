Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım tutuklandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 02.00 sıralarında basında ve kamuoyunda Danıştay saldırısı olarak bilenen olayda 39 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası aldığı belirtilen Osman Yıldırım isimli şahsın, Yunanistan ülkesine sınırı kaçak yollarla geçmek üzereyken Edirne Merkez’e bağlı Elçili köy yolu üzerinde yaya vaziyette intikal ederken sırt çantası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Edirne'de yasa dışı yollarla, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Demirtaş ve Adnan Hoca ile birlikte yatacak

Osman Yıldırım, savcılık soruşturmasının ardından SEGBİS ile Ankara'daki 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanıp, ifade verdikten sonra aynı mahkeme tarafından tutuklandı. Yıldırım, tutuklanmasının ardından yeni geniş güvenlik önlemleri altında Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü. Söz konusu cezaevinde, Halkların Demokratik Partisi eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ve kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar da tutuklu bulunuyor.

Koray Ustabaşı

