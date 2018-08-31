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Danıştay saldırısına ilişkin davada flaş gelişme!

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Danıştay saldırısına ilişkin davada, sanık Alparslan Arslan'a müebbet ve 72 yıl hapis cezası verildi.

Danıştay saldırısına ilişkin davada flaş gelişme!

31 Ağustos 2018 12:25
 

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