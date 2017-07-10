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Danone Türkiye sütlü ürünlere yeni genel müdür

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürlüğü'ne Emre Kaşıkçı atandığı duyuruldu.

Danone Türkiye sütlü ürünlere yeni genel müdür

10 Temmuz 2017 11:48

Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürlüğü görevine 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Emre Kaşıkçı atandı. Yapılan açıklamada, yaklaşık 11 yıldır Danone bünyesinde birçok farklı ülke ve iş biriminde görev yapan Emre Kaşıkçı, son olarak Danone Türkiye Sütlü Ürünler Ticari Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Emre Kaşıkçı, görevini devralırken yaptığı açıklamada, "Danone olarak Türkiye'de 2015 yılından itibaren enerjimizi tamamen katma değerli ürün portföyüne yoğunlaştırdık. Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan ara öğünlerde hem çocuk hem de yetişkinlerin tercihi haline gelen sütlü atıştırmalık, probiyotik ve tatlı ürünlerimizle yeniliğin öncüsü olduk. Soğuk dolapta satılan ara öğün ve atıştırmalıklar pazarının lideri olarak, hem pazarı büyütmeye hem de yakaladığımız büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Emre Kaşıkçı kimdir?

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Emre Kaşıkçı, farklı iş deneyimleri sonrasında 2006 yılında Danone ailesine katıldı. Sonrasında sırasıyla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İş Geliştirme Bölgesi Pazarlama Müdürü, Rusya ve BDT Bölgesi Çocuk ve Bağışıklık Kategorileri Pazarlama Müdürü, Danone Global Merkez Ofis’te Çocuk Kategorisi Global Pazarlama Müdürü ve ardından 2011-2014 yılları arasında Danone Sütlü Ürünler Avustralya Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev aldı. 

Etiketler: Danone Türkiye, Emre Kaşıkçı, Sütlü Ürünler Genel Müdürlüğü


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