'Dar gelirli 453 aileye ev alma kolaylığı sağlayacağız'

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, düzenledikleri 1-453 Fetih Kampanyası ile dar gelirli aileler için taksitleri 331 TL seviyesine çekerek ev sahibi olma fırsatı sunulduğunu açıkladı. Kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan Çiftçi, “Dar gelirli bir aile 150 bin TL değerinde bir ev için ortalama 700 - 750 TL kira ödüyor. Bu ailelerimizden aldığımız geri bildirimler genellikle kira dışında 300 - 350 TL ödeyebilirim şeklinde oluyor. Normal şartlarda kira dışında ödenen bu tutarlarla ev sahibi olunamıyor. 453 kişilik tasarruf programımızı içeren bu kampanyamız sayesinde dar gelirli ailelerimiz peşinat vermediği takdirde evini teslim almadan önce 331 TL, aldıktan sonra 1006 TL ödeyerek 150 bin TL değerinde bin evin sahibi olabiliyorlar. Daha önce uyguladığımız ve hala uygulamakta olduğumuz 240 kişilik tasarruf programlarımıza giren bir kişi, peşinat vermeden 150 bin TL değerinde bir ev için evini teslim almadan önce 625 TL ödeme yapıyor. Şimdi bu 1-453 Fetih Kampanyamız ile dar gelirli aileler için taksitleri 331 TL seviyelerine çekerek adeta ev sahibi olmayı tabana yaymış oluyoruz” dedi.

İlk sıra tespiti 29 Mayıs’ta

Birevim’in ev sahibi olmak herkesin hakkı sloganıyla hareket ettiğini söyleyen Çiftçi, dar ve orta gelirli ailelerinin gönüllerini fethedecek fırsatlar sunmak için çalıştıklarının altını çizdi. Çiftçi, “1-453 Kampanyamız ile hedef kitlemizi genişletip, uyguladığımız tasarruf yöntemlerinin alt gelir grubu tarafından da istifade edilir hale gelmesini arzuluyoruz. Özellikle dar gelirli aileler başta olmak üzere orta gelir grubunda bulunan ailelerin de küçük taksitler ödeyerek beğendiği evi hızlı, kolay ve ekonomik şekilde almasına olanak sağlıyoruz. Bu kampanyamızda dar gelirli ailelere pozitif ayrımcılık yapmış olacağız. Üstelik taksitleri küçültürken teslim tarih aralığını da mükemmel diyebileceğimiz seviyelerde tutuyoruz. Daha önce duyurduğumuz üzere 1-453 Fetih Kampanyamızın ilk sıra tespitini nasip olursa 29 Mayıs Salı günü gibi özel bir günde gerçekleştireceğiz. İstanbul’un fethinin yıldönümünde gerçekleştireceğimiz bu çok özel sıra tespitinin ve hayata geçirdiğimiz bu yeni kampanyanın şimdiden hayırlara vesile olmasını umuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

