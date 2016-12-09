15 Temmuz darbe girişiminin ardından kalkışmayı tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla oluşturulan komisyon, İstanbul’daki incelemelerine Atatürk Havalimanında başladı. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Ankara’dan saat 17.30’da İstanbul’a gelen komisyon üyeleri ilk olarak Atatürk Havalimanı hava trafik kontrol kulesini ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Reşat Petek ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz gecesi havalimanında bulunan yetkililerden yaşananlara ilişkin bilgiler aldı.

Komisyon üyeleri daha sonra Havalimanı içerisinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçerek burada da incelemelerde bulundu.

Darbe Komisyonu başkanı Reşat Petek, burada Özel Hareket şube müdürlüğündeki personele 15 Temmuz gecesindeki kahramanlıklarından ötürü teşekkür etti.

3 gün süreyle İstanbul’da kalacak Darbe Komisyonu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çengelköy Emniyet Amirliğinde de incelemelerde bulunacak. Komisyon ayrıca darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarını ve gazi olanları da ziyaret edecek.

Ferhat Yasak