Darbe Araştırma Komisyonu raporu TBMM Başkanlığına sunuldu

15 Temmuz FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, TBMM Başkanlığına sunuldu. Rapor muhalefet şerhleriyle birlikte bin 100 sayfadan oluşuyor. Raporda Büyük Birlik Partisi eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bölüm olduğu ve Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardında FETÖ'nün parmağı olduğu iddialarının güçlendiği ifade edildi. FETÖ'nün siyasete etkisi bölümünde ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi kaset konularının da yer aldığı kaydedildi.

Ahmet Umur Öztürk



