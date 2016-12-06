Darbe Araştırma Komisyonu İstanbul’da incelemelerde bulunacak. Komisyon, Atatürk Havalimanı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çengelköy Emniyet Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunacak ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerini ve yaralıları ziyaret edecek.

Komisyon üyelerinin 9 Aralık Cuma günü Atatürk Havaalanı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nü ziyaret edeceği, 10 Aralık Cumartesi günü ise Çengelköy İlçe Emniyet Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde incelemelerde bulunacağı ifade edilerek, daha sonra aileleri ve yaralıları ziyaret edeceği belirtildi. Komisyon üyeleri, 11 Aralık tarihinde ise basın, akademisyenler, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, güvenlik düşünce kuruluşları ve '15 Temmuz kahramanları' ile bir araya gelecek.

Ahmet Umur Öztürk