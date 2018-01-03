Darbe davaları 6 ayda bitecek

15 Temmuz’un ardından yaklaşık 1,5 yıldır yargılamaları devam eden FETÖ mensuplarının mahkemeleri oyalama taktikleri artık işe yaramayacak. Türkiye genelinde açılan yaklaşık bin 500 darbe ve FETÖ davalarının hızlı sonuçlanması için tüm hukuki altyapı çalışmaları tamamlandı. Mahkemelerde zaman zaman sanık hakkında hükmün açıklanmaması için örgütsel bir hareket olarak değerlendirilen avukatların duruşmaya gelmemesi yargılamaların gecikmesine neden oluyordu. Son yayımlanan 696 sayılı KHK ile sanık avukatların duruşmaya gelmemesi durumunda sanık hakkındaki hükmün açıklanabileceğine dair önemli bir düzenleme yapıldı.

İkinci adım olarak KHK ile istinaf mahkemelerinin ceza daireleri, gerekçe eksikliği, yetersiz gerekçe nedeniyle veya savunma hakkının kısıtlandığından bahisle dosya üzerinden yapacağı incelemeyle bozma kararı verip yerel mahkemeye gönderemeyecek.

İstinaf mahkemesi artık bizzat duruşma açıp dosyayı inceleyecek. Bu sayede istinaf ile yerel mahkemeler arasında dosyalar taşınmayacak ve zaman kazanılacak.

DURUŞMASIZ DAVA

Temyiz sürecinin de en kısa zamanda tamamlanması için gerekli düzenlemeler KHK ile yapıldı. Yargıtay’daki temyiz incelemesinin duruşmasız ve dosya üzerinden yapılabilecek.

Yargıtay’da Ceza ve Hukuk Genel Kurullarının yerine daimî iki daire oluşturulacak. İki daireye toplamda 100 üye seçilecek. Üyelerden 70’ini HSK belirleyecek. Geri kalan 30 üye için darbe girişimi davalarının tamamlanması beklenecek.

Yapılan düzenlemelerin ardından 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde mahkemelerde görülen darbe girişimi davalarının bitirilmesi hedefleniyor. Mahkemeler sanık savunmalarını aldıktan sonra, gerekli gördüğü takdirde tanıkları dinliyor, ardından suçu kamera görüntüleriyle sabit olanlar hakkında hüküm veriliyor. Bu sebeple güvenlik birimleri tarafından cuntacıların ev ve iş yerlerinden çıkan bilgisayar, flash bellek ve telefon gibi dijital verilerinin incelenmesinin tamamlanması beklenmiyor. İncelenmesi tamamlanan veriler, mahkemelere gönderiliyor.

MOR BEYİN İÇİN KHK

Diğer yandan gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilmesini önlemek amacıyla kurduğu Mor Beyin tuzağına yakalananların mağduriyetleri de giderilecek. Önümüzdeki günlerde tuzağa yakalanan kişiler için yeni bir KHK yayımlanacak.