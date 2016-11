Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ayrıntıları gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yakalanan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ifadesinde, "Önce tatbikat, sonra tehdit var dediler, ardından böyle bir girişim olduğunu öğrendim" diyerek kendini savunmuştu. Darbeci general Partigöç’ün bu ifadelerini, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar’ın darbe girişimi için 15 Temmuz gecesi Ankara’dan Elazığ’a gelen ancak uçaktan iner inmez gözaltına aldırarak tutuklanmasını sağladığı Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü’nün ifadeleri yalanladı.

"BANA EMİR VE LİSTEYİ PARTİGÖÇ VERDİ"

Yurtta Sulh Konseyi tarafından Elazığ Sıkı Yönetim Komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü’nün ifadesinde, "İzinli olarak Ankara’daydım. 14 Temmuz günü askeri lojmanlarda Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile buluştum. Partigöç, bana 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Elazığ Sıkı Yönetim Komutanı olarak görevlendirildiğim darbe bildirisini ve çalışacağım personel listesini verdi. FETÖ ile bir bağlantım yok. Gülen cemaati ile bağlarımı 2015 yılında koparmıştım" dediği öğrenildi.

’İTİRAFÇI OALCAĞIM’ DİYE GELDİ, FETÖ’CÜLÜĞÜ REDDETTİ

İlk ifadesinde darbe emri ve sıkı yönetim kadrosunda kimlerin görev yapacağı askeri personel listesini Partigöç’ten aldığını söyleyen, ardından da tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Ünlü’nün iki kez itirafçı olmak için girişimde bulunduğu öğrenildi. İtirafçı olmak isteyen Ünlü’nün son anda vazgeçtiği, ancak daha önce ifadesinde belirttiği “2015 yılında Gülen cemaatinden ayrıldım” ifadesinin kayda yanlış geçtiğini, kendisinin 1995 yılında bu cemaatten ayrıldığını söylediği, kayıtlara yanlış geçildiğini iddia ettiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

"DOSYAYI İMHA ET"

15 Temmuz akşamı gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü’nün, 8. Kolordu Komutanlığında nezarethanede bulunurken yapılan üst aramasında cebinde "Odamda bulunan dosyayı imha et" yazılı bir not çıktığı da öğrenildi. Bulunan not üzerine Ünlü’nün Elazığ’da kaldığı orduevindeki odasında arama yapan güvenlik güçlerinin klimanın üzerine saklanmış Elazığ’da görev yapacak sıkı yönetim listesi ile tablet ve cep telefonu ele geçirdiği, savcılık ve polisin buradan yola çıkarak kentteki FETÖ’cü askeri personele ulaştığı belirtildi. FETÖ soruşturmasında aralarında 4 albayın yer aldığı 8. Kolordu Komutanlığında görevli 55, İl Jandarma Komutanlığında ise 17 olmak üzere toplam 72 askeri personel yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tuğgeneral Ünlü’nün, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe girişimi soruşturmasında Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesindeki "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından hazırlanacak iddianamede ilk sırada yer alması bekleniyor. Ünlü’nün ayrıca Ankara’da açılacak darbe girişiminin ana davasında da Partigöç ile ilgili verdiği ifadeler doğrultusunda sanık olarak yargılanma ihtimali yer alıyor.