Duruşmada ifade veren imam, Diyanet İşleri Başkanı’nın ‘Şahsi davalarınızdan vazgeçin’ tavsiyesi üzerine celse arasında şikayetini geri çektiğini açıkladı. FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi, Diyanet İşleri’nin talimatı üzerine sela okuyan cami imamını darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar K.G. ve N.Y. cezaevinden getirilirken, şikayetçi imam Mustafa Baki ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. İddianamenin okunması ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık K.G., hakkındaki iddiaları reddederek, “Benim olay günü gecesinde şikayetçi ile karşılaştığım doğrudur ancak aramızda herhangi bir konuşma geçmedi, hakaret de etmedim” dedi. Sanık N.Y. da suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Sanıkların ifadelerini tamamlamasıyla birlikte şikayetçi imam Mustafa Baki’nin ifadesine geçildi. Darbe girişimin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Diyanet’in talimatından sonra sela okuyup anons yaptığını belirten Baki ifadesinde, “Caminin kapısında çıkarken sanıklardan N. ile karşılaştım. Burası caminin bahçesidir. Sanık N. bana ‘Ne ezanı, ne selası, milleti sokağa döküyorsunuz. Tayyip alınmıştır, bu iş bitmiştir’ dedi. Vatandaşlar araya girmeseydi bana vurmaya çalışıyordu. Üzerime yürüdü, sonra vatandaşlar araya girdi. Ben oradan evime doğru gitmek isterken yine bahçe içerisinde diğer sanık K. ile karşılaştık” diye konuştu.

“Şikayetimden vazgeçtim”

Bu sırada sanık K.G.’nin kendisine uzaktan ‘S... git. Ne ezanı ne imamı’ diye bağırdığını kaydeden imam Mustafa Baki, “Bana vurmaya kalkışmadı, üzerime yürümedi. Bu sözler dışında sanıkların bana bir şey söyleyip söylemediklerini hatırlamıyorum. Her ikisi de gördüğüm kadarıyla sarhoştu. Sanık N. üzerime yürüdüğünde oradaki vatandaşlar engel olduğu gibi ben N.’ye zarar verilmemesi adına olayı yatıştırdım. Celse arasında şikayetten vazgeçtiğime dair dilekçe vermiştim. Diyanet İşleri Başkanı’nın şahsi davalarımızdan vazgeçmemizi tavsiye etmesi üzerine böyle bir karar verdim. Şikayetçi değilim, daya katılmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“Ezanın neden okunduğunu öğrenmek için camiye gittiler”

Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin yalnızca o saatte ezan okunmasının nedenini öğrenmek için camiye gittiklerini, darbe girişiminden haberlerinin olmadığını ve ezan okunmasına engel olmadıklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu iki sanığın tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Şubat ayına erteledi.

“İmamın önünü kesip hakaret ettiler”

İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan Gültepe Camii imamı Mustafa Baki'nin talimatlar gereği camide ezan, sela ve bildiri okuduğu, imamın camiden çıktığı sırada dış kapıda iki sanık tarafından önünün kesilerek üzerine yüründüğü ve hakarete uğradığı belirtiliyor.

15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, K.G.’nin, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlarından 6,5 yıldan 15 yıla kadar şüpheli N.Y.’nin ise "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5,5 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Başakşehir'de de imamı tehdit ettiler

15 Temmuz gecesi İstanbul Başakşehir'deki Hatice Binti Ali Camii'nin imamı Abdulhekim Yıldız da darbe destekçilerinin saldırısına uğramıştı. İmamı 'kafasına sıkmakla' tehdit eden baba-oğul, "Askere karşı gelen herkesi vuracağız" demişti. Olaydan iki gün sonra yakalanan saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başak Akbulut