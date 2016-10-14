FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak ve Tuğgeneral Ali Akyürek tutukluluğa itiraz ederek tahliye talebimde bulundu.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan soruşturma savcısı generallerin tahliyesine karar verilmesini istedi ve Tuğamiral Ali Akyürek, “Mevcut delil durumunun değişmesi ihtimali” gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

İstanbul 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak'ın tahliye talebini yerinde görmeyerek reddetti.İtirazı daha sonra bir üst mahkeme olan İstanbul 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi ve 3 komutan hakkında tahliye kararı verdi.

Kararda, komutanların darbe girişimine katıldıklarına ilişkin bir delil bulunmadığına vurgu yapılarak “Darbeciler tarafından hazırlanan sıkıyönetim sözde atama listesinde mevcut görevin devamına dair atama kararları hariç darbe teşebbüsüne katıldıklarına dair delil bulunamamıştır. Darbeci askeri kanatla işbirliği içinde olduklarına dair şüphe bulunsa da mevcut delillere göre, sabit ikametgah adresleri olması sebebiyle tahliyelerine karar verilmiştir” denildi.

Başak Akbulut