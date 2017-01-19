İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı mağdur, 15 kişi ise müşteki(şikayetçi) olarak yer alırken, 58 şüphelinin “anayasayı ihlal, darbeye teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, terör örgütü üyeliği, kasten öldürmek, kasten öldürmeye teşebbüs ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde Çevik Kuvvete bombalı saldırı olacağı, bu nedenle polise takviye olarak gideceklerinin kendilerine söylenmesi nedeni ile Çevik Kuvvete gittiklerini söyledikleri ve amirleri tarafından kendilerine verilen emri uygulamak zorunda olduklarını belirttikleri anlatıldı. Bu emri sorgulayamayacakları yönünde ifade veren şüphelilerin verilen emir üzerine Çevik Kuvvete intikal ettiklerini, faaliyetin bir darbe kalkışması ve dolayısıyla bir suç teşkil ettiğini bilmediklerini söyledikleri kaydedildi.

Başak Akbulut