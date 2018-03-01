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'Darbe girişimi’ suçundan ilk beraat eden komutana ikinci beraat

15 Temmuz hain darbe girişimi davasında yargılanan ve dava kapsamında Türkiye’de ilk beraat eden kişi olan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Müdürü eski Yarbay Gurbet Keskin, ikinci kez beraat etti.

Darbe girişimi suçundan ilk beraat eden komutana ikinci beraat

01 Mart 2018 13:59

Gurbet Keskin, 10 buçuk aylık tutukluk süresinin sonrasında 26 Mayıs 2017 tarihinde beraat etmişti. Mahkeme heyetinin verdiği bu kararın ardından Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı, Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesine başvurarak karara itirazda bulundu. Mahkeme de dosyada bazı hususların eksik olduğu gerekçesiyle kararı bozarak, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Müdürü eski Yarbay Gurbet Keskin, ilk celsede yeniden beraat etti.

Mahkeme çıkışında Gurbet Keskin’in avukatı Tahsin Lale, 15 Temmuz’da terör örgütünün bütün ayaklarını gördüklerini dile getirerek, komutana geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Ahmet Arslantaş

 

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