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Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerinin seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na 9 AK Partili, 4 CHP’li, 1 MHP’li, 1 HDP’li milletvekili seçildi.

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerinin seçimine dair karar Resmi Gazetede yayımlandı

07 Ekim 2016 07:57

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ile bun terör örgütünün tüm faaliyetleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yayımlanan karara göre; 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Başkanvekli AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Sözcüsü AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Katibi ise AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oldu.
Komisyonun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti İzmir Miilletvekili Hüseyin Kocabıyık, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, HDP Mardin Milletvekili Mitahat Sancar.

Caner Ünver 

Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu


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