15 Temmuz darbe girişimini anlatmak amacıyla kurulan ve 20 Ekim'de faaliyetlerine başlayan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) ilk defa Manisa'da açılan binasında hizmet verecek. Başkanlığını Serhat Çağ'ın yaptığı 17 kişilik yönetim kadrosuyla faaliyetlerini yürüten MİDDER'in hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. MİDDER'in binasında hazırlanan görsel maketlerle ve çeşitli materyallerle derneği ziyaret eden vatandaşlara 15 Temmuz günü yaşananları saat saat anlatılacak. Öte yandan derneğin karanfillerle donatılan bir köşesinde de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşların isimleri yer alıyor. MİDDER'in açılış törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, MİDDER Başkanı Serhat Çağ, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, AK Partili il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Şehzadeler Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan açılış töreni saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kur'an tilavetlerinin okunduğu açılış töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul ve Kayseri'de meydana gelen terör saldırılarında şehit olan asker, polis ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Tabi bizlerin bu ve buna benzer bir çok operasyonlarda karşı karşıya kalıyoruz. İşte 15 Temmuz Derneği'nin de kurulma nedeni budur. 15 Temmuz'da büyük bir hainlik yapıldı. Asker elbisesi giymiş eli kanlı eşkıyalar, teröristler bu millete tankla, tüfekle, uçakla saldırarak bu milletin iradesini kırmak istediler. Bunlar tabi bitmeyecek. Ekonomik operasyonlar başlattılar, uğraşıyorlar. PKK gibi bir örgütü Avrupa'da kolluyorlar. FETÖ'nün elebaşını ve kaçanlarını Amerika'da, Avrupa'da kolluyorlar. Çünkü FETÖ bir darbe girişiminde bulundu başarılı olamadı, adeta Avrupa ve Amerika hayıflandı. 'Nasıl bu darbe girişimi başarılı olamadı?' diye yakındılar. Avrupa Birliğinin üst düzey yetkilileri bile bir ay sonra ancak Türkiye'ye gelebildiler. Bunları unutmamamız gerekiyor. Bu dernek burada önemli. Bu darbe girişiminin Cumhuriyet tarihinde gördüğümüz en haince, kalleşçe yapılmış olan bu darbe girişimini nesilden nesle anlatmamız lazım. Lise talebelerine, ortaokul talebelerine, çocuklarımıza, gençlerimize bu hain darbe girişiminin hedefini maksadını ve bu millet birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman da bu darbelerin nasıl alt edildiğini nasıl ters tepildiğini de anlatacak ve nesilden nesle bu darbenin ne kadar kötü bir şey olduğunu çok güzel bir şekilde ifade edecekler" dedi.

"Bunlarda yürek olsa yüz yüze saldırırlar"

15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasıyla birlikte rehavete kapılmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Baybatur, "Bu darbeyi savuşturduk. Bundan sonra bir şey olmaz' demememiz lazım. Her an hazır olmamız lazım. Her an başka şekilde yine bu tip operasyonlar yapmak isteyenlere karşı güçlü bir şekilde liderimiz Tayyip Erdoğan'ın çevresinde bütünleşerek, bu vatan çevresinde, ortak kutsallarımız olan bu bayrak, bu ezan çevresinde kenetlenmemiz lazım. Böylesi hain planlara müsaade etmememiz lazım. Bir yandan DAEŞ, bir yandan PKK, PYD, bir yandan FETÖ hepsi üst aklın taşeronları. Artık savaşlar vekalet savaşları şeklinde oluyor. Taşerona veriyorlar savaşları. Bu taşeron örgütler ülkemize, milletimize, günahsız insanlara, çarşı iznine çıkmış garibim askerlerimize, Mehmetçiklerimize, polislere, koruyuculara, sivillere kalleşçe saldırıyorlar. Bunlarda yürek yok. Bunlarda yürek olsa yüz yüze saldırırlar. Ama bunlar bu cesaret yok. Bunlar haince saldırırlar ve kaçarlar. Yaptıkları en iyi iş budur. Saldırı kaçarlar. Mehmetçik'le polisle yüz yüze, göğüs göğse mücadele etme ne yüreği var, ne cesareti var ne de ferasetleri var. Ama hepsinin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Baybatur'un konuşmasının ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesilmesinin sonrasında ise törene katılan protokol derneği gezerek başkan Serhat Çağ'dan bilgi aldı.

Başkanlığını Serhat Çağ'ın yaptığı 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin yönetim kadrosunda ise şu isimler yer alıyor; Fatih Baybatur, İsmail Aydın, Fatih Yılmaz, Şule Tunalı, Mehmet Gönül, Uğur Cömert, İbrahim Katıöz, İsmail Erdoğan, Tarık Çanlı, Sercan Hüncan, Tarkan Erdoğan, Ferdi Kelat, Gürkan Koyuncu, Mehmet Gönül, Emre Kurt, Mustafa Kazar.