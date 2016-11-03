Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz tarihinde yapılan darbe girişiminin ardından darbenin iki numaralı ismi olduğu öğrenilen Nevşehir nüfusuna kayıtlı Kemal Batmaz’ı hemşerileri kabul etmiyor. Nevşehir’de yaşayan Mustafa Altundal isimli vatandaş, “FETÖ terör örgütü ülkemizin başına bela bir örgüttür. Bunda hepimiz hem fikiriz. Şunu söyleyebilirim. İki numarası Nevşehirli çıkmış olabilir. Lakin biz Nevşehirli vatandaşlar olarak böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Nevşehir’den tarih boyunca hiçbir zaman vatan haini çıkmamıştır. Zaten şehrimizde yaşamadığı söyleniyor. Şehrini terk edip gitmiş. Bunların hiçbirisi zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Onun için de Nevşehirli olması imkansız. Nevşehir milliyetçi vatanperver bir şehirdir. Onun için ben bu hainin kesinlikle Nevşehirli olduğunu kabul etmiyorum” dedi.

Bayram Kaymaz isimli vatandaş ise, “FETÖ’cü olup da Nevşehirli veya Türkiye’nin neresinde olursa olsun bizim için fark etmez. Biz o adamı kabul etmiyoruz. Nevşehirli değil nereli olursa olsun. Hatta kardeşimiz olsun biz öyle bir haini kabul etmiyoruz. Gitsin ülkesini, vatanını, toprağının neresini değiştiriyorsa değiştirsin” diye konuştu.

FETÖ’nün darbe girişiminde iki numaralı ismi olduğu öğrenilen Kemal Batmaz’ın babası Mehmet Batmaz’ın 1991 yılında vefat ettiği, annesinin de Nevşehir’de yaşamadığı öğrenildi. Öte yandan Kemal Batmaz’ın kardeşi Şakir Batmaz’ın ise Erciyes Üniversitesinde görev yaptığı ancak 23 Ağustos tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan dolayı Kayseri’de tutuklandığı öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin