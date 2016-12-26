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Darbe girişiminin ilk askeri duruşması başladı

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan rütbeli askerlerin yargılanacağı ilk davanın görülmesine başlandı.

Darbe girişiminin ilk askeri duruşması başladı

26 Aralık 2016 10:33

Denizli’de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan ve aralarında 11’inci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, Denizli Merkez eski Komutanı Albay Z.İ., Söke 11. Komando Tugayı eski Komutan Yardımcısı Kurmay Albay E.A., Kurmay Yarbay A.Y., Binbaşı E.Y., Yüzbaşı M.A., A.S., A.A., gibi rütbeli askerlerin bulunduğu, 2’si serbest, 1’si yakalamalı, 15’i adli kontrollü, 42’si tutuklu, toplam 60 sanık hakim karşısına çıktı. Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek dava, Denizli’de darbe girişiminin en önemli ayağını oluşturuyor. Duruşma; FETÖ/PDY davaları nedeniyle Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi’nde görülecek. İzmir Buca Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan bazı tutuklu sanıklar, duruşma için Denizli’ye getirildi. Duruşma salonuna önce sanıklar, sanık avukatları ile yakınları, daha sonra basın mensupları alındı. Duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başlarken, iddianamenin okunmasının ardından şüphelilerin savunması dinlenecek.

Duruşmanın yapıldığı EGS Kongre ve Kültür Merkezinin etrafından polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Duruşmaya sanık yakınları arandıktan sonra içeri girebildiler. Kongre Merkezinin dışında bahçesinde bir ambulans bekletildi.

"SANIKLAR ÜÇER DEFA AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK"

Sanıklar, ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçlarından Türk Ceza Kanunu’nun 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1, yine Türk Ceza Kanunu’nun 53, 55, 58/9 ve 63. Maddelerinden yargılanacak. Şüpheliler, 3 defa ağırlaştırılmış müebbet, 1 defa 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

(Medeni Topaloğlu /İHA)

Etiketler: darbe girişimi, EGS, Komando Tugayı, Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır


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