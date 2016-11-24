TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, 18. toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın dinlenmesi için teklif verdi. Ayrıca eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de dinlenmesi için önerge verildi.

Komisyon, bugün 15 Temmuz günü Ankara Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan emekli Tümgeneral İbrahim Aydın'ı dinliyor. Öte yandan Komisyonda bugün dinlenecek olan Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Adana'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle toplantıya katılamadı.

İlker Turak