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Darbe Komisyonu Marmaris'e gidiyor

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu 20-21 Aralık'ta darbe girişimi gecesine ilişkin yerinde incelemelerde bulunmak üzere Marmaris'e gidecek.


15 Aralık 2016 18:37

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te yaşananları aydınlatmak, otel çalışanları ve orada bulunan şahitlerin ifadelerine başvurmak için 20 ve 21 Aralık'ı kapsayan iki günlük çalışma ziyareti yapacak. Komisyon üyeleri, darbecilerin o gece ki saldırı sırasında kullandığı ifadeler, hedeflerinin Cumhurbaşkanını öldürmek mi yoksa teslim almak amacında mı oldukları yönünde ki sorulara da cevap arayacak.

15 Temmuz Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek veya ele geçirmek için FETÖ'cü askerler askeri bir helikopter ile saldırmıştı.

Helikopter ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle birlikte kaldığı otele gelen darbeciler, "inimize girecektin, inine girdik" ve "nerede o ?" gibi ifadeler kullandıkları ortaya çıkmıştı. SAS komandolarından oluşan teröristler daha sonra Marmaris'te ormanlık alana kaçmış, yakalama çalışmaları günlerce sürmüş ve bir lağım çıkışında yakalanmışlardı. 

Etiketler: Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu


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