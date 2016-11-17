15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu bilgi vermeden önce başlayan Periscope tartışması devam ediyor. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık’ın konuşmasını tabletinden Periscope üzerinden canlı olarak vermek istedi. Komisyon Başkanı Reşat Petek, Tanrıkulu’nu yayın yapmaması konusunda yeniden uyardı. CHP’liler Petek’in uyarısına tüzükte bu konunun yer almadığını ifade ederek tepki gösterdi.

Petek ise "Korsan yayın yapıyorsunuz. Bu kanlı darbe girişiminin araştırılmasına engel oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, bir aydır yayın yaptığını ve bunun çok faydalı olduğunu kaydederek, iç tüzükte bunu yasaklayan bir hüküm olmadığını, Periscope üzerinden bu yayını yaptığını ifade etti. Tanrıkulu, "Biz başkanın emrivakileriyle mi bunu yapacağız. Başlangıcından itibaren bunun Meclis Tv’den verilmesini istemiştik. İç tüzükte milletvekillerinin yayın yapmasını engelleyecek bir madde yok" dedi.

Tanrıkulu, yayını kesmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Petek, Meclis Başkanlığından konuyla ilgili hukuki mütalaa isteyeceklerini ve ona göre karar vereceklerini belirterek, toplantıya yarım saat ara verdi.