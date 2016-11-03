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Darbe planı 50 hücrede

General rütbesi altındaki albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve teğmen pozisyonundaki kripto elemanları 13 Temmuz’da 4’er kişilik gruplar hâlinde 50 evde bir araya gelerek, 15 Temmuz’u planlamış.

Darbe planı 50 hücrede

03 Kasım 2016 07:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada örgütün mahrem imamlarının darbeden 2 gün önce TSK içerisindeki kripto askerleri toplayarak ‘komutanlarınızın emirlerine itaat edin’ talimatı verdiği ortaya çıktı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması derinleşerek ilerliyor. Başsavcılık soruşturma kapsamında şüpheli, mağdur ve tanık ifadelerinin yanı sıra darbe gecesi kurtarılan dijital verilerin incelemesini de tamamlamak üzere. Başsavcılık, bunun yanı sıra elde ettiği belge ve bilgiler doğrultusunda örgütün darbe planlamasına ilişkin önemli bir ayrıntıya ulaştı. Bir yandan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili TSK içinde yuvalanan örgüt mensupları ve örgütün diğer imamlarının darbenin tepe noktası ile ayrıca onların altında görev yapan mahrem imam ve rütbelilerle de stratejik toplantılar yapıldığı ortaya çıktı.

GİZLİLİK POLİTİKASI ÇİĞNENDİ

Örgüt üyelerinin yıllarca TSK içerisine yerleştirdiği general rütbesi altındaki albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve teğmen pozisyonundaki kripto elemanlarının 13 Temmuz’da toplantı yaparak bir araya getirildiği kaydedildi. Örgütün TSK’dan sorumlu mahrem imamlarının Ankara’daki 50 ayrı hücre evinde kripto askerleri 4’er kişilik gruplar hâlinde ilk defa aynı toplantıda buluşturduğu ifade edildi. Böylece örgütün gizlilik politikasını da darbe girişimi için çiğnediği belirtildi. 

Çoğunluğunun adresinin tespit edildiği Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Keçiören’deki evlerde toplanan kripto elemanlara başlarındaki komutanlara itirazsız itaat etmelerinin istendiği öğrenildi. İmamların, “Komutanlarınızın emirlerine mutlaka uyun. Ne söyleniyorsa yapın. Canınızı bu yolda feda edin. İtaatten kaçınmayın” dedikleri kaydedildi. 

EBRU KARATOSUN / TÜRKİYE

Etiketler: darbe planı


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