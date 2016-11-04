Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, darbeci askerlerin Beşiktaş’ta bulunan Harp Akademileri Komutanlığı’nda 15 Temmuz ve öncesinde darbe girişimiyle ilgili toplantı yaptıkları belirlendi.

Bunun üzerine polis Harp Akademileri Komutanlığı’nda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde 8 subayın silahlı ve kamuflaj kıyafetli olarak darbe girişimi öncesinde ve girişiminin gerçekleştiği gün, darbe ile ilgili toplantıya katıldıkları tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta İstanbul, Ankara, İzmir ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli 1’i binbaşı, 4’ü yüzbaşı ve 3’ü üsteğmen toplam 8 subay gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kurmay Binbaşı Mehmet Gür, Yüzbaşı Salih Bayrak, Yüzbaşı Nazım Aytar, Yüzbaşı Murat Yavuzarslan, Yüzbaşı Abdi Pehlivan ve Üsteğmen Halil Başaran, Üsteğmen Faruk Mantı ile Üsteğmen Ali Can tutuklandı.

Tugay Saday