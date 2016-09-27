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Darbe şehidi polisin bebeği dünyaya geldi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan eğitim tesislerine yapılan saldırı sonucu şehit ikiz polis memurlarından Ahmet Oruç’un eşi Emine Oruç, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Darbe şehidi polisin bebeği dünyaya geldi

27 Eylül 2016 11:01

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte “Sabreden, şükür eden” anlamı taşıyan “Hifa” adı verilen bebeğin annesi, şehit polis memuru Ahmet Oruç’un eşi Emine Oruç’u evinde ziyaret etti.

Bakanlar adına "Hifa" bebeğe altın taktı

Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte evinde ziyaret ettiği şehit polis memurunun eşi Emine Oruç’a ‘‘Gözünüz aydın. Hayırlı olsun. Bahtı açık olsun” temennilerinde bulundu.
Vali Demirtaş “Hifa” adı verilen minik bebeğe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik adına Cumhuriyet altını taktı.
Hifa bebeğe kendisi ve eşi adına da doğum hediyesi olarak altın takan Vali Mahmut Demirtaş, anne Emine Oruç’u tebrik etti.

"Şehit ailelerinin daima yanında olacağız"

Duygulu anların yaşandığı doğum tebriği ziyareti sırasında şehit ikiz kardeş polis memurlarından Ahmet Oruç’un şahsında, vatanın birlik ve bütünlüğü, ülkenin bekası için canlarını veren tüm şehitler ve gazileri, rahmetle ve minnetle andıklarını ifade eden Vali Demirtaş, şehit yakınları ve gazilerin daima yanlarında olacaklarını vurguladı.

Vali Demirtaş’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in ‘selam, saygı ve hayırlı olsun’ dileklerini ilettiği şehit polis eşi Emine Oruç ise "Vatan sağolsun" temennisiyle teşekkür etti.

 

Etiketler: Ahmet Oruç, Darbe şehidi polisin bebeği


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