Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir grup askerin darbe girişimine tepki için İstanbul’da darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak 28 yaşında şehit olan Hüseyin Kısa’nın Zile’nin Yıldıztepe köyündeki babası Mehmet Kısa ve annesi Çiçek Kısa’yı Tokat Vali Cevdet Can’ın eşi Naime Can ziyaret etti. Ziyarette konuşan anne Çiçek Kısa, şehit olan oğlu Hüseyin’in 2 yaşında annesinin vefatı ile babasının kendisiyle evlendiğini belirterek, torunu Nisa’nın da babası gibi 2 yaşında yetim kaldığını söyledi. Şehidin eşi ve kızının İstanbul’da yaşadığını belirten Kısa, şehit Hüseyin Çiçek’in 15 Temmuz’dan 3 gün önce evine bir Türk bayrağı getirerek, eşine “Benim vaktim geldi. Tabutumun üstüne bu bayrağı örtün” dediğini söyledi. Şehit babası Mehmet Kısa, ”15 Temmuz gecesi benim oğlum gibi kahramanlar Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa çıkıp, canlarını feda ettiler de ülkemiz sağlama çıktı. Allah onlardan razı olsun. Allah, ülkemize bir daha böyle kötü günler yaşatmasın” dedi.

Naime Can ise şehit ailelerine yapılan ziyaretlerde ailelerin kendi içlerine bir sıcaklık verdiğini belirterek, “Anneleri, yakınları şehitlerimizi anlattıkça kendilerine imrendiriyorlar. Şehitlik en yüksek, en güzel mertebedir” diye konuştu. İstanbul’da ikamet eden şehit Hüseyin Kısa, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede, Esenler’de bir tankın altında kalması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehidin İstanbul’da yaşayan eşi ve kızını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ederek, başsağlığında bulunmuştu. Ziyarette ayrıca 48. Piyade Alay ve Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu’nun eşi Zerrin Biçeroğlu, Zile Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’in eşi Hatice Ermiş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan’ın eşi Gülşen Arıkan, Zile Jandarma Komutanı Hüseyin Direk’in eşi Esra Direk, Zile Emniyet Müdürü Bayram Doğru’nun eşi Fatma Doğru, Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Hülya Özdemir ve Zile Yazı İşleri Müdürü Şadiye Erkol de katıldı.