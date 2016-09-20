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Darbe sonrası istifası istenen Dekan görevine döndü

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) çağrısına uyarak istifasını sunan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Satıl yapılan incelemenin ardından tekrar görevine döndü.


20 Eylül 2016 17:18

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki bin 577 dekanın istifasını istemişti. İstifa eden Dekanlar incelemeler sonrası tekrar görevine dönmeye başladı. YÖK'ün istifa daveti sonrası görevinden istifa eden ve sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı "Millet, vatan için canını vermiş biz dekanlığı vermişiz lafı mı olur" yazısı ile gündeme gelen Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Satıl da bugün yeniden görevinin başına geçti.

Satıl, 15 Temmuz darbe girişiminde YÖK'ün istifalarını istemesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Şubat 2015 tarihinden bugüne kadar şeref ve gururla yürütmüş olduğum NEF Dekanlık görevini bırakmış bulunuyorum. Bugünler ileride ibretle hatırlanacak günler. 15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzene, milli iradeye ve demokrasiye karşı yapılan hain kalkışmayı şiddet ve nefretle kınıyorum. Milletimiz bütün dünyaya örnek olacak şekilde darbenin karşısında durmuş, kanlı darbe girişimi engellenmiştir. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o demokrasi kahramanlarını da asla unutmayacağız. Milletimizce peygamber ocağı olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış cunta hevesli paralel çete tarafından girişilen bu menfur kalkışmayı lanetliyorum. Devletimin vatan hainleri ile vatansever bireyleri ayırt edeceğine güvenim tamdır" ifadelerine yer vermişti.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yeniden göreve dönmesi meslektaşları tarafından da sevinçle karşılandı. 

Taşkın Sarıca
 

Etiketler: darbe, dekan


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