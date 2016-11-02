AK Parti, darbe girişiminde bulunanlar, terör suçları ve çocuğa cinsel istismar suçu işleyenlere idam cezası önerecek. Anayasa değişikliği gerçekleşirse geçmişe işlemeyeceğinden 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler bu kapsamda yargılanamayacak. Ancak AK Parti, düzenleme ile bundan sonraki darbe girişimlerinin önüne geçmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam cezasıyla ilgili düzenleme gelirse onaylayacağı yönündeki açıklamaları ile düzenlemenin başkanlığın da içinde olacağı anayasa değişiklik paketinde gelebileceği belirtiliyor.

SON İNFAZ 1984'TE

Cumhuriyetin ilanının ardından idam suçları İstiklal Mahkemeleri hariç Meclis onayı ile infaz edildi. Son infazın yapıldığı 1984'e kadarki 64 yıllık dönemde İstiklal Mahkemeleri'nin kararları hariç TBMM'nin onayladığı ve infazı edilen idam kararı sayısı 712. 1984'ten sonra idam kararlarını Meclis onaylanmadığı için infazlar gerçekleştirilmedi. AB'ye uyum yasası çerçevesinde idam cezası ilk önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları dışındaki suçlar için, 2004'te ise tüm suçlar için kaldırıldı. Türkiye'de cezası infaz edilen son idam mahkumu, 25 Ekim 1984'te infaz edilen Hıdır Arslan oldu.

17 SUÇUN CEZASI İDAMDI

Türkiye'de 2002'ye kadar şu suçlarla ilgili idam kararı veriliyordu: "Devletin ülkesi ve egemenliğine karşı cürümler. Vatandaşın devlete karşı harbe katılması. Cumhurbaşkanına suikast. Yabancı devletin Türkiye aleyhine harp açmasını tahrik. Asker toplama ve hasmane hareketlerde bulunmak. Askeri tesisleri tahrip. Devletin emniyetine ilişkin evrakı tahrip. Devlet güvenliğine karşı casusluk. Devletin güvenliğine ilişkin bilgiyi açıklama. Gizli kalması gereken keşif, ihtira ve yenilikleri açıklamak. Devlet düzenini sınıf esasına dayandırmak amacıyla örgütlenme. Anayasaya karşı işlenen suçlar. Yalan tanıklık. Gerçeğe aykırı bilirkişilik. Uyuşturucu ticareti. Adam öldürme ve adam kaldırma. Mevsuf ırza geçme ve kız kaçırma."

EDA IŞIK / SABAH