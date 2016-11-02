Diğer
Kategoriler

Darbe, terör, cinsel istismar

AK Parti'de idam cezası verilecek suçların sınırlı tutulması görüşü ağırlık kazanıyor.

Darbe, terör, cinsel istismar

02 Kasım 2016 07:45

AK Parti, darbe girişiminde bulunanlar, terör suçları ve çocuğa cinsel istismar suçu işleyenlere idam cezası önerecek. Anayasa değişikliği gerçekleşirse geçmişe işlemeyeceğinden 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler bu kapsamda yargılanamayacak. Ancak AK Parti, düzenleme ile bundan sonraki darbe girişimlerinin önüne geçmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam cezasıyla ilgili düzenleme gelirse onaylayacağı yönündeki açıklamaları ile düzenlemenin başkanlığın da içinde olacağı anayasa değişiklik paketinde gelebileceği belirtiliyor.

SON İNFAZ 1984'TE

Cumhuriyetin ilanının ardından idam suçları İstiklal Mahkemeleri hariç Meclis onayı ile infaz edildi. Son infazın yapıldığı 1984'e kadarki 64 yıllık dönemde İstiklal Mahkemeleri'nin kararları hariç TBMM'nin onayladığı ve infazı edilen idam kararı sayısı 712. 1984'ten sonra idam kararlarını Meclis onaylanmadığı için infazlar gerçekleştirilmedi. AB'ye uyum yasası çerçevesinde idam cezası ilk önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları dışındaki suçlar için, 2004'te ise tüm suçlar için kaldırıldı. Türkiye'de cezası infaz edilen son idam mahkumu, 25 Ekim 1984'te infaz edilen Hıdır Arslan oldu.

17 SUÇUN CEZASI İDAMDI

Türkiye'de 2002'ye kadar şu suçlarla ilgili idam kararı veriliyordu: "Devletin ülkesi ve egemenliğine karşı cürümler. Vatandaşın devlete karşı harbe katılması. Cumhurbaşkanına suikast. Yabancı devletin Türkiye aleyhine harp açmasını tahrik. Asker toplama ve hasmane hareketlerde bulunmak. Askeri tesisleri tahrip. Devletin emniyetine ilişkin evrakı tahrip. Devlet güvenliğine karşı casusluk. Devletin güvenliğine ilişkin bilgiyi açıklama. Gizli kalması gereken keşif, ihtira ve yenilikleri açıklamak. Devlet düzenini sınıf esasına dayandırmak amacıyla örgütlenme. Anayasaya karşı işlenen suçlar. Yalan tanıklık. Gerçeğe aykırı bilirkişilik. Uyuşturucu ticareti. Adam öldürme ve adam kaldırma. Mevsuf ırza geçme ve kız kaçırma."

EDA IŞIK / SABAH

Etiketler: ak parti, idam cezası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!