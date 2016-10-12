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Darbeci 12 subay tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hava Harp Akademisi'nde darbe girişimi öncesi ve gerçekleştiği gün darbe faaliyetlerini konu alan toplantı yaptıkları tespit edilen 12 subay, 'darbeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Darbeci 12 subay tutuklandı

12 Ekim 2016 16:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılığın yeni deliller elde etmesi üzerine 12 subay gözaltına alındı.
İstanbul'daki Hava Harp Akademileri personeli olan şüphelilerin, “15 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde, darbe yanlısı askeri güçlerin hakimiyetini sağlamak amacıyla kısmi emir komuta zinciri içerisinde, normal askeri hayatın akışı dışında, darbe faaliyetinde hazır olma maksatlı silahlı ve teçhizatlı olarak, kamuflaj kıyafetle girişi izne ballı olan Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde, darbe girişimi öncesi ve gerçekleştiği gün darbe faaliyetlerini konu alan toplantı düzenledikleri” tespit edildi.

Şüphelilerin, kendilerinden olmayan iki subayın rehin alınması eylemine katıldıkları ve darbe girişimi faaliyetinde aktif rol aldıkları, tanık beyanları, şüpheli itirafları ve kamera kayıtlarından darbe girişimi faaliyetlerine katıldıkları ortaya çıktı.

Savcılık, görev yeri olmamasına rağmen darbe teşebbüsü kapsamında olay yerinde hazır bulunduklarını tespit ettiği şüphelilerin, kaçma şüphesi, delillerin karartılma ihtimali, suçun işleniş biçimi ve katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanmalarını istedi.

İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli subaylar Şükrü Pınar, Samet Kuzu, Musa Gülmez, İbrahim Poyraz, İbrahim Alaca, Fatih Akar, Hüseyin Altun, Fatih Şayin, Erdem Cem Ergül, Cihangir Çenteli, Aziz Özbek ve Veysel Yılmaz'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanmalarına hükmetti.

Başak Akbulut
İSTANBUL 


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