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Darbeci albayın iddianamesi mahkemeye sunuldu

Bursa’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve 15 şüphelinin aralarında bulunduğu iddianame mahkemeye sunuldu.

Darbeci albayın iddianamesi mahkemeye sunuldu

19 Aralık 2016 13:11

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde hakkında ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın soruşturması cumhuriyet başsavcılığınca tamamladı. Şüpheliler hakkında, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tamamlanan soruşturma Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkemenin kabul sürecinin 15 gün içinde olacağı öğrenildi.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Albay Yurdakul Akkuş, Türkiye


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