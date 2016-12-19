15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde hakkında ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın soruşturması cumhuriyet başsavcılığınca tamamladı. Şüpheliler hakkında, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından tamamlanan soruşturma Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkemenin kabul sürecinin 15 gün içinde olacağı öğrenildi.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)