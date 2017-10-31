Diğer
Kategoriler

Darbeci asker gözünü kırpmadan tanktan vatandaşa böyle ateş etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığına tankla gelen darbeci askerin, kalkışmayı durdurmak için sokağa çıkan vatandaşa ateş etme anına ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Darbeci asker gözünü kırpmadan tanktan vatandaşa böyle ateş etti

31 Ekim 2017 16:04
Darbeci asker gözünü kırpmadan tanktan vatandaşa böyle ateş etti - Tıkla İzle


FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada bilirkişi heyeti eylemlerle ilgili elde edilen görüntülerdeki incelemesini tamamladı. 11 harddisk ve 24 klasörden oluşan bilirkişi raporunda Karargah içindeki güvenlik kameraları ile civardaki mobese kayıtlarından elde edilen fotoğraflara tek tek yer verildi.

Darbeci asker vatandaşı gözünü kırpmadan ateş etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inen halk, bilirkişi raporuna giren fotoğraflarda yer aldı. Fotoğraflarda, Genelkurmay Karargahı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan vatandaşların tanklara tepki gösterdiği, bir darbeci askerin ise tank üzerinden bir vatandaşa tüfeğini doğrulttuğu görülüyor. Darbeci askerin vatandaşa doğru ateş etme anı anbean kaydedildi. Bilirkişi raporunda, saat 00.53'de nizamiye bölgesine gelen ve yolun ortasında duran son üç rakamı 624 olan tankın kulesinden ateş edildiği bilgisi verildi. Raporda, "Şahsın vurularak cadde ortasında yere düştüğü, vurulan şahsın bir vatandaş tarafından ayaklarından tutularak yaya kaldırımına doğru çekildiği, bu sırada halkın yol ortasında beklemeye devam ettiği, yaya kaldırımına ayaklarından tutularak çekilen ölü ya da yaralı olduğu değerlendirilen şahsın 252152 plakalı Kobra aracına bindirilerek Meclis Kavşağı istikametine götürüldüğü görüldü" ifadeleri kullanıldı. 

Genelkurmay Karargahında şehit olan vatandaşın fotoğrafını çekti
Genelkurmay Karargahındaki güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde, vatandaşların Karargah içerisine girdiği görülüyor. Darbecilerin açtığı ateş ile birlikte vatandaşlar koşuştururken, bir vatandaş işe şehit oldu. Darbe sanığı eski Tank Kurmay Albay Mustafa Çiçek'in şehit edilen vatandaşın fotoğrafını çekme anı karelere yansıdı. Bir başka fotoğrafta ise darbecilerin halkın üzerine sürdüğü tankları durdurmak isteyen vatandaşların örtü kullanması dikkat çekti.

Abdullah Sarıca
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç