Darbeci asker gözünü kırpmadan tanktan vatandaşa böyle ateş etti



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada bilirkişi heyeti eylemlerle ilgili elde edilen görüntülerdeki incelemesini tamamladı. 11 harddisk ve 24 klasörden oluşan bilirkişi raporunda Karargah içindeki güvenlik kameraları ile civardaki mobese kayıtlarından elde edilen fotoğraflara tek tek yer verildi.

Darbeci asker vatandaşı gözünü kırpmadan ateş etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inen halk, bilirkişi raporuna giren fotoğraflarda yer aldı. Fotoğraflarda, Genelkurmay Karargahı önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan vatandaşların tanklara tepki gösterdiği, bir darbeci askerin ise tank üzerinden bir vatandaşa tüfeğini doğrulttuğu görülüyor. Darbeci askerin vatandaşa doğru ateş etme anı anbean kaydedildi. Bilirkişi raporunda, saat 00.53'de nizamiye bölgesine gelen ve yolun ortasında duran son üç rakamı 624 olan tankın kulesinden ateş edildiği bilgisi verildi. Raporda, "Şahsın vurularak cadde ortasında yere düştüğü, vurulan şahsın bir vatandaş tarafından ayaklarından tutularak yaya kaldırımına doğru çekildiği, bu sırada halkın yol ortasında beklemeye devam ettiği, yaya kaldırımına ayaklarından tutularak çekilen ölü ya da yaralı olduğu değerlendirilen şahsın 252152 plakalı Kobra aracına bindirilerek Meclis Kavşağı istikametine götürüldüğü görüldü" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Karargahında şehit olan vatandaşın fotoğrafını çekti

Genelkurmay Karargahındaki güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde, vatandaşların Karargah içerisine girdiği görülüyor. Darbecilerin açtığı ateş ile birlikte vatandaşlar koşuştururken, bir vatandaş işe şehit oldu. Darbe sanığı eski Tank Kurmay Albay Mustafa Çiçek'in şehit edilen vatandaşın fotoğrafını çekme anı karelere yansıdı. Bir başka fotoğrafta ise darbecilerin halkın üzerine sürdüğü tankları durdurmak isteyen vatandaşların örtü kullanması dikkat çekti.

Abdullah Sarıca

