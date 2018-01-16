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Darbeci askere Yunan mahkemesinden bir ret kararı daha

Yunanistan İdari Mahkemesi, darbeci asker Süleyman Özkaynakçı’nın 10 gün serbest bırakıldıktan sonra geçen hafta tekrar idari gözaltına alınmasına yaptığı itirazı reddetti.

Darbeci askere Yunan mahkemesinden bir ret kararı daha

16 Ocak 2018 13:43

Yunan mahkemesinden darbeci asker Süleyman Özkaynakçı aleyhine bir karar daha çıktı. Atina İdari Mahkemesi, Özkaynakçı’nın 10 gün serbest bırakıldıktan sonra geçen hafta tekrar idari gözaltına alınmasına yaptığı itirazı reddetti. Aynı mahkeme darbeci askerin gözaltına alınmasının doğru olduğuna hükmetti.
Yunan hükümeti Özkaynakçıya tanınan iltica hakkı için hem yürütmeyi durdurma için başvurmuş hem de karara itiraz etmişti. Yunan İstinaf mahkemesi 8 Ocak tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve Özkaynakçı aynı gün yeniden idari gözaltına alınmıştı.

Yunan hükümetinin ilticaya itiraz talebi ise 15 Şubat tarihinde görüşülecek. 

Manol Kostidis
 

Etiketler: Darbeci asker, ret

 

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