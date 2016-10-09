Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Darbeci binbaşı kayınpederinin evinde yakalandı

Darbeci binbaşı kayınpederinin evinde yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Jandarma Binbaşı Özkan Ö., polis düzenlediği başarılı operasyonla kayınpederinin evinde yakalandı.

Darbeci binbaşı kayınpederinin evinde yakalandı

09 Ekim 2016 09:34

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçerek İstiklal Mahallesinde bir eve baskın düzenledi.

Baskında darbe girişine katıldığı belirlenen Özkan Ö., kıskıvrak yakalandı. Baskın yapılan evin Özkan Ö.’nün kayınpederinin evi olduğu kaydedildi.

Polis tarafından yakalanan Özkan Ö., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görüntülendi. Saçlarını uzattığı gözlenen darbeci binbaşının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Gökten Ceylan 

Etiketler: darbeci binbaşı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!