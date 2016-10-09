Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçerek İstiklal Mahallesinde bir eve baskın düzenledi.

Baskında darbe girişine katıldığı belirlenen Özkan Ö., kıskıvrak yakalandı. Baskın yapılan evin Özkan Ö.’nün kayınpederinin evi olduğu kaydedildi.

Polis tarafından yakalanan Özkan Ö., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görüntülendi. Saçlarını uzattığı gözlenen darbeci binbaşının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gökten Ceylan