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Darbeci binbaşının öldürülme anı güvenlik kamerasında

15 Temmuz’da yaşanan kalkışmada Malatya 2. Ordu Komutanlığı karargahında güvenlik güçleri ile çatışan ve darbe girişiminde aktif rol oynadığı ileri sürülen Harekat Başkanlığında İstihbarat Kurmay Binbaşı Fatih Kılıç’ın etkisiz hale getirilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Darbeci binbaşının öldürülme anı güvenlik kamerasında

06 Ocak 2017 12:23
Darbeci binbaşının öldürülme anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup bir grup asker tarafından kalkışılan darbe girişiminde önemli illerin başında yer alan Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı’nda yaşananların görüntüleri delil olarak iddianamede yer alıyor. Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcı vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede yer alan güvenlik kamera görüntülerinde 2. Ordu Komutanlığı’nda darbeciler arasında yer alan Binbaşı Fatih Kılıç’ın öldürülmesi de yer alıyor.

Başından vuruluyor

Güvenlik kamerası görüntülerinde 16 Temmuz sabahı Binbaşı Fatih Kılıç ve Albay Bahadir Erdemli’nin ellerinde G3 Piyade tüfeği ile birlikte Karargahın içerisinde dolaştıkları görülüyor. Görüntülerde, koridorda yürüyen ikili çevreyi kontrol ederken Albay Erdemli, bir odanın kilitli kapısını tekme atarak kırıyor ve içeriyi gözetliyor. Daha sonra başka bir odanın kapısını tekmeleyerek kıran Albay Erdemli içeri girerken dışarıda bekleyen Binbaşı Fatih Kılıç siper alıp ateş açarken saat 08.48‘te açılan ateşle başından vurularak ölüyor.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu görüntülerde daha sonra Albay Bahadır Erdemli yerde yatan Binbaşı Fatih Kılıç’ın yanına gelip durumunu kontrol ediyor. Koridordan uzaklaşan Albay Erdemli bir süre sonra öldürülen Kılıç’ın yanına gelerek üzerindeki cep telefonunu alıp tekrar uzaklaşıyor.

Koridorda kan temizliği

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre yaklaşık 2 saatten fazla bir süre sonra tekrar koridora gelen Albay Erdemli, yanında başka bir darbeci askerle birlikte cesedi alarak çarşafa koyup alandan çıkarıyorlar. Binbaşı Kılıç’ın cesedini yerde sürükleyerek Hareket Başkanlığı katına kadar götürdüğü görülen Albay Erdemli’nin daha sonra elinde temizlik makinesi ile birlikte koridorda kan dökülen alanları temizlediği görüntülere yansıyor.

Dışarıya ateş etme emri vermiş

Hazırlanan iddianamede 2. Ordu Komutanlığında Harekat Başkanlığında İstihbarat Kurmay Binbaşı olarak görev yapan Fatih Kılıç’ın güvenlik güçleri ile çatıştığı ve gerekirse sivil halka da ateş açılması emrini verdiği belirtiliyor. Darbeye teşebbüs içerisinde aktif rol aldığı belirtilen Kılıç’ın teşebbüsün ilk saatlerinden itibaren koğuşlarda bulunan askerleri silahlandırıp, nizamiye bölgelerinde mevzi aldırdığı ve nizamiye dışına atış emirleri vererek sivil halka ve emniyet kuvvetlerine ateş ettirdiği ve kendisinin de ateşli silah kullandığı iddianamede yer alıyor. Kılıç’ın daha sonra emniyet güçleri ile silahlı çatışmaya girdiği ve bu çatışmada yaralanarak öldüğü belirtiliyor.

Üzerinden şok talimat notu çıkmıştı

Ölü ele geçirilen Fatih Kılıç’ın daha sonra üzerinde yapılan aramalarda kendi el yazısı ile yazılmış ‘Vali, Emniyet Müdürü gözaltına, gerekirse öldürülsün’ notu ele geçirilmişti.

İddianamede Kılıç hakkında ‘FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu ve cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçlarını işlediği ancak şüphelinin öldüğünün anlaşılması sonucu şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.


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