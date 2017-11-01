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Darbeci hainlerin Genelkurmay'daki katliamı güvenlik kamerasında

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yargılanan ve tüm suçlamaları reddeden darbeci askerlerin, karargahın demir kapısını kırarak içeriye giren halkı şehit edip dışarıya taşıma anının görüntüleri ortaya çıktı. Darbeci askerlerin hem karadan hem de havadan vatandaşı taradığı görülüyor.

Darbeci hainlerin Genelkurmaydaki katliamı güvenlik kamerasında

01 Kasım 2017 10:30

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yargılanan sanıkların yalanlarını güvenlik kameraları gözler önüne serdi. Dava kapsamında bazı sanıklar darbe girişimini tatbikat sandığını öne sürerken, bazı sanıklar ise terör saldırısı olduğunu düşündüğünü savunmuştu. Ellerinde Türk bayrakları ile sokağa inen halkın Genelkurmay karargahında darbeciler tarafından taranarak katledilme anı anbean kaydedildi.

Karargaha giriş kapısını kırdılar

Genelkurmay karargahı Protokol Kapısı önündeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile alanlara çıkan vatandaşın toplanma anı görülüyor. Ellerinde Türk bayrakları ile darbecilere tepki gösteren vatandaşlar, karargah kapısına da Türk bayrağı asıyor. Karargah önünde toplanan çok sayıda vatandaşın, darbecileri durdurabilmek için demir kapıyı kırma anları ve içeriye girmeleri anbean kaydedildi. İçeriye akın ederek darbecilere yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan ve ellerinde sadece Türk bayrağı bulunan halk, gözleri dönmüş darbecilerin silahlı saldırısı ile karşılaşıyor. Can havliyle kendini dışarıya atan halkın, hain saldırı anında şehit ve gazi olan vatandaşları dışarıya çıkma anları kameralara yansıdı.

Hem havadan hem karadan kurşun yağdırdılar

Halka ateş eden darbeci askerlerle çatışan polisin görüntüleri de kaydedilirken, ağır yaralı olarak dışarıya çıkartılan vatandaşı kurtarabilmek için kalp masajı yapan halkın çabası görülüyor. Karadan halka ateş eden darbeciler bu seferde namluyu havadan çevirdi. Görüntülerde, darbecilerin halkın üzerine helikopterle mermiler yağdırdığı görüldü.

Şehit edilen vatandaşları dışarıya attılar

Kışla önünde yaşanan bu olayların ardından, tam teçhizatlı askerlerin kışla içerisinde şehit ettikleri vatandaşları yola bıraktığı görülüyor. Darbeciler tarafından katledilen vatandaşları, diğer vatandaşlar kaldırıyor. Bazen de darbecilerin halkı çağırıp şehit ettikleri kahramanları kaldırmalarını istedikleri görülüyor. 

Abdullah Sarica - Yağmur Yıldız

 

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