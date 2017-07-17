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Darbeci Haldun Gülmez yine karga tulumba götürüldü

Muğla’da devam eden Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında, sanıklardan eski Yüzbaşı Haldun Gülmez duruşmaya çıkmama eylemi yapınca, jandarma tarafından karga tulumba salona götürüldü.

Darbeci Haldun Gülmez yine karga tulumba götürüldü

17 Temmuz 2017 16:34
Darbeci Haldun Gülmez yine karga tulumba götürüldü - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde suikast teşebbüsünde bulunan 44’ü tutuklu 47 sanıklı ‘suikast’ davası Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başladı. 

Öğleden sonra başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemi altında getirilirken, üzerlerine giydikleri tişörtlerin sade olması dikkat çekti. 44 tutuklu sanıktan biri, başka bir ildeki duruşması nedeniyle katılmazken, daha önceki celseye katılmak istemeyen ve jandarmaların kolları arasında ayakları yerden kesilerek getirilen eski Özel Kuvvetler personeli Yüzbaşı Haldun Gülmez bu duruşmaya da katılmamak için araç içinde uzun süre direndi. 42 sanık duruşma salonuna yaya olarak alındıktan sonra son olarak duruşmaya girmemek için direnen sanık Haldun Gülmez jandarma tarafından ayakları yerden kesilerek duruşma salonuna götürüldü. 

Bekir Tosun

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