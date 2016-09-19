15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimiyle ilgili tutuklanan eski Şırnak Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan’ın, 15 Nisan’da 17 askeri bile bile ölüme gönderdiği ortaya çıktı. Gürcan’ın, askerleri emniyetin risk haritasında ‘el yapımı patlayıcı’ bulunduğu belirtilen binaya soktuğu belirlendi. Kanlı darbe girişiminden 4 ay önce yaşanan bu olay sebebiyle çıkan tartışmada, emniyet personelinin Gürcan’a “hain” dediği öğrenildi.

HARİTADAN SİLMİŞ

Eski Şırnak Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan’ın ihanetinin FETÖ’nün darbe girişimine katılmakla sınırlı kalmadığı istihbarat raporlarına yansıdı. Raporlara göre, Gürcan’ın ihaneti 4 ay önce açığa çıktı. Şırnak’ta PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir bina, içinde ‘el yapımı patlayıcı’ bulunduğunun tespit edilmesi üzerine emniyetin risk haritasında ‘P368’ koduyla işaretlendi. Ancak Tuğgeneral Gürcan, binanın üzerindeki kodu operasyon haritasından sildi. Operasoyona katılan 17 asker ve Özel Harekat Timi’nde görevli bir grup polis, haritada riskli görünmeyen binaya girdiklerinde, PKK’lı teröristler daha önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Kalleş saldırıda bir polis şehit oldu, 8 asker yaralandı.

HAİNLİĞİ YÜZÜNE SÖYLENDİ

Binanın üzerindeki risk kodunun operasyon haritasından silindiğinin fartedilmesi üzerine emniyet personeli le Tuğgeneral Gürcan arasında tartışma yaşandı. Operasyon Komuta Merkezi’nde yapılan toplantıda emniyet personeli, ‘Neden bomba olduğunu söylediğimiz yere asker sokuyorsunuz. Ya çok büyük ihmal var ya da ikinci ihtimal hain olmaktır’ dedi. Bunun üzerine Gürcan, bir daha emniyet görevlilerini toplantıya almadı.

Lütfi Kaplan - Star gazetesi