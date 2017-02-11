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Darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasından çıkanlar şok etti: Kaçırılacak 3 isim

Darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz’ın Özel Kuvvetler Komutanlığındaki odasında, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un ismi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Varank’ın ismi ve adreslerinin yazılı bulunduğu not ele geçirildi. 3 ismin darbe girişimi esnasında kaçırılması planlandığı değerlendiriliyor.

Darbeci Kurmay Albay Murat Korkmazın odasından çıkanlar şok etti: Kaçırılacak 3 isim

11 Şubat 2017 19:41

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Özel Kuvvetler komutanlığında arama yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arısında olduğu tespit edilen ve tutuklu bulunan Kurmay Albay Murat Korkmaz’ın Özel Kuvvetler 2. Tugay Komutanlığı 4. Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında ekiplerce arama yapıldı.

Kurtulmuş, Kalın ve Varank'ın adresleri

Yapılan aramalarda darbeci Korkmaz’ın odasında üzerinde ‘5’ yazıldığı ifade edilen bir zarf bulundu. Zarfın içinde “Tatbikat hazırlığı (radar)” başlığı adı altında 21 maddeden oluşan A4 kağıdı çıktı. 21 maddelik notlarda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un adının, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın adlarının ve adreslerinin yazılı olduğu tespit edildi. Savcılık, ele geçirilen not kağıdında isimleri ve adresleri bulunan 3 ismin, hain darbe girişimi esnasında kaçırılması planlanan kişiler arasında olduğunu değerlendiriyor.

Abdullah Sarıca


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