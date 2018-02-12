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Darbeci Semih Terzi'nin eşine 18 yıl hapis cezası

Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci Semih Terzinin eşine 18 yıl hapis cezası

12 Şubat 2018 13:41

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Nazire Terzi, avukatı ve yakınları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Terzi, suçsuz olduğunu öne sürdü. Son sözü sorulan Terzi, "Benim hiçbir şekilde terör örgütü ile bir bağlantım yoktur ve olamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Terzi'nin son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Terzi'ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Terzi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Abdullah Sarica
 

 

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