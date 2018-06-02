Darbeci Sisi, ikinci Cumhurbaşkanlığı dönemi için yemin etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah El Sisi, başkent Kahire'de bulunan Parlamento'da ikinci Cumhurbaşkanlığı dönemi için yemin etti. Sisi'nin yemin töreninden sonra savaş uçakları gösterisi ve 21 top atışı yapılarak Cumhurbaşkanlığın ikinci dönemi kutlandı. Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 97'sine kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Sisi, 4 yıl daha Cumhurbaşkanı olacak ve 2022 yılına kadar ülkeyi yönetecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sisi'nin rakibi olan ve halk tarafından tanınmayan Musa Mustafa Mustafa'nın bir Sisi destekçisi olduğu biliniyor.

Mısır'da demokratik seçimlerle gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi'yi 2013 yılında darbe ile devirmekle tanınan Abdul Fettah El Sisi, ilk olarak 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmişti.