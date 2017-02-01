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Darbeci subayın eşi: 'Darbeciler idam edilsin'

15 Temmuz hain darbe gecesinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ı şehit eden FETÖ/PDY üyesi Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in öğretmen eşi Ayşe Karabekir, darbeci komutanların asılmasını istedi.

Darbeci subayın eşi: Darbeciler idam edilsin

01 Şubat 2017 00:37

Edinilen bilgiye göre; Trabzon Bahçecik Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Karabekir, bugün yargılanmak üzere Trabzon Kaşüstü Adliyesine getirildi. Burada 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan darbeci Yüzbaşı Mehmet Karabekir'in eşi Ayşe Karabekir, mahkeme heyetinden, darbeci komutanların asılmasını istedi. Karabekir, " Ben 15 Temmuz gecesi İstanbul'da değildim. Trabzon'da bulunuyordum. Yaşanan olaydan sonra beni eşimi teşhis etmem için Adli Tıp'a çağırdılar. Ben İstanbul'a gittim. Eşimin kardeşi Murat gitmememi söyledi. Beni şikayet edeceğini belirtti. Kayınpederim ise 'Mehmet kötü şeyler yapmış, gidersek bizi tutuklarlar' dedi. Ben yinede gittim" dedi.

Mahkeme heyetini ifadesinin son bölümünde Ayşe Karabekir, "Tahliyemi talep ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Darbe emrini veren komutanlara çok kızgınım, idam edilsinler" dedi. Mahkeme heyeti Ayşe Karabekir'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Nisan tarihine erteledi.

Etiketler: Ayşe Karabekir, Mehmet Karabekir


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