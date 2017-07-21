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Darbeci Yüzbaşıdan OHAL’li bahane

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Şubat ayında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikast girişimi davasında sanıkların ana savunmalarını yapıp yapmayacakları, tahliye taleplerinin olup olmayacağı ve ana savunma için ek süre talepleri alınıyor.

Darbeci Yüzbaşıdan OHALli bahane

21 Temmuz 2017 16:30

Savunma yapıp yapmayacağı, ek süre talebinde bulunup bulunmayacağı ve tahliye talebinin olup olmadığı sorulan Eski Yüzbaşı Mustafa Serdar Özay, “Niyetinizin adil yargılama olmadığını düşünüyorum. Bu güne kadar tüm taleplerimizi hep geri çevirdiniz. Sizden bir talepte bulunmuyorum. Kendi tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca OHAL şartları kalkana kadar savunma yapmak istemiyorum” dedi.

Kuzu’dan ‘Şaibe’ iddiası

Duruşmada söz verilen Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu, mahkeme başkanının ek süre, tahliye talebi ve ana savunma konusunda talebini iletmesini istedi. Zekeriya Kuzu yargılama, iddianame ve diller konusuna girince mahkeme başkanı tarafından yargılamanın o safhasının tamamlandığı konusunda uyarıda bulunuldu ve istenen talepler ile ilgili görüşünü açıklaması istendi. Eski MAK Astsubay ve Çiğli İmamı olarak bilinen Zekeriya Kuzu, “Toplanan delillerin benim de içinde bulunduğum sanıklar için ciddi şaibe seziyorum. Savunma için ek süre talebim var, tahliye talebi konusunda beyanda bulunmak istemiyorum” dedi.

Bekir Tosun


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