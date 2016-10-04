Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Darbeci General Semih Terzi'nin ailesinin kendilerine 90 bin TL’lik tazminat davası açtığını söyledi.

Baba Halisdemir, "90 bin lira Ömer Halisdemir’in öldürdüğü kişinin ailesi dava açmış. Ben evde televizyonda izledim. Türk milleti bunu duysun. Ben barolar birliği başkanımla telefonla görüştüm biz de dava açıyoruz. Alınan tazminatı da Türk Silahlı kuvvetlerine hibe ediyoruz’’ dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile telefonla görüştüğünü belirterek, ‘'Hasan Hüseyin amca ile telefonda görüştük. Ömer Halisdemir’e dava açıldığını söyledi. Biz de barolar birliği bünyesinde oluşturulan ‘Memedim’ Projesi kapsamında 30’un üzerinde avukatla davayı üstleneceğiz. Çünkü Ömer Halisdemir hukuka uygun bir emri yerine getirdi. Ömer’i vuranlar adam öldürme suçu işlediler. Henüz davayla ilgili tebligat gelmedi. Davayı açanlara biz de tazminat davası açacağız davadan kazandığımız tazminatı ise Hasan Hüseyin Amca’nın isteği üzerine şehit ailelerine vereceğiz’’ dedi.

Yasin Esen

