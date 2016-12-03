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Darbeciler TÜRKSAT’a 4 bomba attı. Zarar 7 milyon TL

TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, darbecilerin TÜRKSAT yayınını kesmek için dışarıdan dört sivili çağırdığını söyledi.

Darbeciler TÜRKSATa 4 bomba attı. Zarar 7 milyon TL

03 Aralık 2016 08:00

TBMM 15 Temmuz FETÖ/ PYD Darbe Araştırma Komisyonu, dün darbeciler tarafından basılarak tüm yayınlarını durdurmaya çalıştığı TÜRKSAT’ı ziyaret etti. Komisyon üyelerini kapıda karşılayan TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül Türkiye’nin fevkalade önemli bir tehlike atlattığını söyledi. TÜRKSAT personelinin tarihi bir görev yaptığının altını çizen Gönül “15 Temmuz hareketinin en kritik noktası Cumhurbaşkanımızın ve başbakanın mesajıydı. Mesaj stüdyolara gitti. Mesajları halka ulaştıran bu kurumdu. 2 arkadaşımız hayatını kaybederken 4 arkadaşımız yaralandı” diye konuştu. Gönül, TÜRKSAT’ı bombalayan helikopterlerle ilgili olarak da “İlk gelen helikopter Atak helikopteriydi. Tam bir ölüm makinesi. Diğerleri Skorsky’di” dedi. TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen de Komisyona yaptığı sunumda darbe gecesi yaşananları anlattı. Darbecilerin TÜRKSAT’a gelerek yayını kesmeye çalıştıklarını başaramayınca dışarıdan dört sivili çağırdıklarını kaydeden Şen “Siviller ‘Destek için bizi çağırdılar’ ifadesinde bulunuyorlar. Şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine gözaltına alınıyorlar. Gelen sivillerden Aydın Yavuz ve Burhan Güneş Şifa Hastanesinde teknik personel olarak bilgi işlemde çalışıyor ve TÜBİTAK eski daire başkan yardımcıları. Diğerleri Birol Baki ve Salih Mehmet Dağköy ise eski STV çalışanları. Bunlar bilgisayar ya da elektrik elektronik mühendisi. Yayını kesme konusunda uzmanlar” ifadesini kullandı.

ZARAR 7 MİLYON TL

Genel Müdür Şen, darbecilerin TÜRKSAT’a 4 bomba attığını ifade ederek “Meclis’e atılanlarla benzer bombalar. Televizyon yayınını engellemeyen antenleri bombaladılar. O sayede yayınlara devam edebildik. Sonra halkımız bize yardıma geldi” dedi. Şen, şirketinde çalışıp örgütle ilişkisi bulunanların kanunlar çerçevesinde kurumla ilişkisini kestiklerini belirterek “15 Temmuz sonrası toplam sayı 41 kişi. Ayrıca o günün bize maliyeti, zararı 7 milyon liraydı” diye konuştu.

Damla Peker - Türkiye gazetesi

Etiketler: FETÖ/ PYD Darbe Araştırma Komisyonu, tbmm, Türksat


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