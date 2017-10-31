Darbecilerin Orgeneral Güler'i kaçırmaya çalıştıkları ve çatışma anı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında darbecilerin Genelkurmay Güney Nizamiye bölgesinden Orgeneral Güler'i araba ile kaçırmaya çalıştıkları anlar görüntülere yansıdı. Darbe karşıtı askerlerin aracın çıkışına izin vermediği görülürken, iki taraf arasında çıkan çatışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatışma ile Güler'i çıkarmayı başaramayacağını anlayan darbecilerin, elleri ve gözleri bağlanan Güler'i tekrar Karargah içerisine götürdüğü görüldü.

Ayrıca, Genelkurmay Karargahına giren çok sayıda Özel Kuvvetler Komutanlığı personelleri görüntülere yansıdı.

Abdullah Sarica



