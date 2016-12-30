Bursa’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve 15 şüphelinin iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede Akkuş’un çantasının nasıl bulunduğu, evrakların içerisinde nelerin bulunduğu yer aldı. Ayrıca iddianamede Akkuş’un Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Seyfullah Saldık, hakkında “Ya o, ya ben gideceğim” dediği, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda toplantı yaptığı ve polisleri içeriye alınmaması talimatını verdiği anlatıldı. O gece Bursa'da bölge komutanı, emniyet ve savcılığın örnek işbirliği sayesinde kısa sürede ele geçirilen belgeler Türkiye genelinde darbecilerin şifrelerinin çözülmesini sağladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde hakkında ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın soruşturması Cumhuriyet başsavcılığınca geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Şüpheliler, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21-22 Şubat 2017 tarihlerinde hakim karşısına çıkacak. Tutuklu olan Albay Yurdakul Akkuş, Teğmen Ali Çiğci, Başçavuş Ayhan Şen, Başçavuş Kemal Şendur, Başçavuş Mustafa Ekici, Başçavuş Hacı Hüseyin Çelenk, Üsteğmen Hakan Kutkan, Yüzbaşı Yılmaz Gündüz, Uzman Çavuş Duran Demir, Uzman Çavuş Ali Yasal, Uzman Çavuş Ertuğrul Yüksel, Binbaşı Murat Yıldırım, Başçavuş Erkan Demirtemel, Başçavuş İbrahim Çetin ve tutuksuz yargılanan Teğmen Bilal Dişbudak ve Bursa İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda Personel Şube Müdürü olarak görev yapan Ali Bülbül hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Akkuş, başsavcıya, “Bursa’da herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.

15 Temmuz gecesi Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin 23.00 sıralarında Bursa’daki gelişmeleri ve son durumu sormak için İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Seyfullah Saldık’ı aradı. Telefon görüşmesinde Akkuş, Şahin’e, “Bursa’da herhangi bir olumsuzluk yok” dedi. Saldık ise, “Akkuş, sıkı yönetim komutanı olarak atandı. Bu sebeple yönetime el koydu” dedi. Bunun üzerine Şahin, Akkuş’un gözaltına alınması için gerekli talimatları İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdi. İl Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ’ın görevlendirdiği ekip, Akkuş’u merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında 01.00 sıralarında gözaltına aldı.

Darbe gecesi Bursa’da yaşananlar iddianameye girdi

Darbe gecesi Bursa’da yaşananlar iddianamede yer aldı. Saat 22.45 sıralarında Akkuş, harekat merkezini telefonla aradı. Jandarma Kıdemli Başçavuş E.Ş., Akkuş’a, “Genel Kurmay Başkanlığı’ndan ‘Hareket Yıldırım’ öncelikli 4 adet mesaj geldi” dedi. Bunun üzerine Akkuş, garnizona geleceğini söyleyerek, gelen mesajları kapalı bir zarfa koydu. Bir süre sonra Akkuş, hareket merkezine geldi. Akkuş, kendisinin sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilmesinin ardından, tüm ilçe jandarma ve jandarma karakol komutanlığının tüm personeli ile birliklerinde hazır olması, tüm birimlerin kendi emniyetlerini almaları, birliklere kimsenin sokulmaması, 156 ihbar hattının kapatılması ve yol kontrolü ile görevli birliklerin çekilmeleri emretti. Ayrıca Akkuş, 23.00 sıralarında Jandarma Albay H.D.'yi cep telefonundan arayarak, “Sıkıyönetim komutanı olarak atandım. Benden başka kimseden emir alma ve il jandarma komutanlığında görevli tüm personeli hizmet binasına en kısa sürede çağır” dedi.

“Ya o, ya ben gideceğim”

Daha sonra olay yerine gelen Tümgeneral Seyfullah Saldık, Akkuş ile konuştu. Konuşmanın ardından Saldık, yanındaki rütbelilerle birlik içerisine doğru ayrılması üzerine Akkuş, “Ben sıkı yönetim komutanı olarak görevlendirildim. Yanlış yapıyor. Ya o gidecek, yada ben gideceğim” dedi. Akkuş, tüm personele Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda toplanması emrini verdi.

Akkuş’un çantası böyle ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkuş’un emir eri olan Ertuğrul Yüksel’in gözaltına alınması sırasında Bir çanta ele geçirdi. Akkuş’a ait olduğu anlaşılan çantadaki 1 sarı zarf içerisinde bir sayfa 15 Temmuz 28284 numaralı gizli ibareli Harekat Yıldırım yazılı mesaj formu, 3 sayfa 15 Temmuz tarihli 58285 numaralı Harekat Yıldırım kodlu mesaj formu, 3 sayfa sıkıyönetim bölge komutanları başlıklı liste, 10 sayfalık sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi ve 8 sayfa atama listesi ele geçirildi.

Evrakların içerisinde bu notlar çıktı

İddianamede evrakların incelendiğinde içerisinde çıkan notlarda yer aldı. Harekat Yıldırım yazılı formun içerisinde Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve MAGG5001’e yazıldığı ve konusunun karargah sorumluluklarının belirlenmesi olduğu iddianamede anlatıldı. Harekat Yıldırım yazılı 3 sayfalık evrakta ise, sıkıyönetim direktifi ve kanunu olduğu bilgileri yer aldı. 3 sayfalık sıkıyönetim bölge komutanlarının olduğu listede ise, Akkuş’un Bursa sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildiği tespit edildi. Sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde ise 413 adet askeri hakim ve savcının mevcut görev yerleri ile atandıkları sıkıyönetim mahkemelerine atandıkları yer aldı. Diğer atamalar yazılı 8 sayfalık mesajda ise 450 rütbeli askerin bulundukları görev ile yeni atandıkları görevlerin yer aldığı, bazılarının merkeze çekildiği, bazıların rütbe gözetmeksizin üst görevlere getirildiği, aynı anda ikiz görevlendirmeler yapıldığı, bakanlık dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar yapıldığı yer aldı.

Akkuş liderliğinde toplantı yapmışlar

Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından verilen emirlere uymayan bir kısım personelin Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına gittikleri iddianamede yer aldı. Osmangazi İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ali Çiğci, Uzman Çavuş Ertuğrul Yüksel, Başçavuş Kemal Şendur, Binbaşı Murat Yıldırım, Yüzbaşı Yılmaz Gündüz, Başçavuş Ayhan Şen, Başçavuş Erkan Demirtemel, Üsteğmen Hakan Kutkan, Başçavuş Mustafa Ekici, uzman Çavuş Ali Yasal, Başçavuş İbrahim Çetin Yurtta Sulh Konseyi tarafından Bursa sıkıyönetim komutanı olarak atanan Akkuş önderliğinde darbe girişimine ilişkin toplantı yaptı. Bir kısmının da Akkuş’u gözaltına almak isteyen polislere direndiği iddianamede anlatıldı.

Akkuş polisin içeriye alınmaması talimatını vermiş

İddianamede Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli Yüzbaşı Yılmaz Gündüz’ün ifadeleri de yer aldı. Gündüz, “Yurdakul Akkuş’un bulunduğu odaya Ertuğrul Yüksel’in yönlendirmesi ile girdim. Burada Akkuş, kendisinin sıkıyönetim komutanı ilan edildiğini, bununla ilgili personellerin atandığı şeklinde bilgiler verdi. 5 dakika sonra Ertuğrul Yüksel elindeki telefonu Akkuş’a uzattı. Akkuş, telefonda vali ile görüştükten sonra tekrar içeriye girdi. Akkuş, Teğmen Ali Çiğci’ye “Polis gelmesi halinde içeri alınmaması” talimatını verdi. Çiğci, dışarıya çıktığında Şevket Soyer ile birlikte polislerin geldiğin Akkuş’a söyledi. Akkuş, dışındaki herkes odadan çıkı. Ben, üst amirimin toplanmamız konusunda açıklama yapacağını düşünerek oraya gittim” dedi.

Ahmet Faruk Çabuk